Magnicidio de Luis Carlos Galán: 32 años después de que murió la esperanza

Colombia sabía que iban a matar a Luis Carlos Galán Sarmiento; Pablo Escobar y José Gonzalo Rodríguez Gacha, habían dado la orden de ‘quitar del camino’ al candidato liberal, quien a sus 45 años se perfilaba como el sucesor del expresidente Virgilio Barco.

Dos días antes del asesinato de Luis Carlos Galán, el magistrado Carlos Ernesto Valencia García fue asesinado por cuatro sicarios Bogotá.

El mismo día de la muerte del candidato, a primera hora, el país se despertaba con el asesinato del coronel Valdemar Franklin Quintero, uno de los oficiales más condecorados en su lucha contra el narcotráfico; recibió 154 disparos en una calle de Medellín.

El escenario de la violencia feroz de la mafia, el saber que los dos grandes capos del narcotráfico le habían puesto precio a su cabeza, no iba a amilanar a Luis Carlos Galán, para él, no era el momento de cobardía y por eso, contra todo consejo, asistió ese viernes 18 de agosto de 1989, a la manifestación en la plaza de Soacha. Lo tenía decidido, su cita con el destino no era negociable.

Lo único que aceptó, fue ponerse un chaleco antibalas y llegó en un carro blindado al barrio La Despensa, en una plaza llena y con poca iluminación.

Galán, prácticamente, era arrastrado por su cuerpo de escoltas a lo largo de la plaza de Soacha llena de gente a una tarima de tubos y tablas, pese a que había una de cemento en la misma plaza.

Precisamente, debajo de la improvisada tarima se ubicaron quienes tiraron del gatillo ese viernes en la noche, esperando que Galán levantara los brazos y el chaleco antibalas dejara que se colaran las balas.

32 años después, no se sabe por qué a Galán lo bajaron del carro blindado, porqué lo montaron en una tarima recién armada y, mucho menos, por qué no lo llevaron al Hospital de Soacha que quedaba a 200 metros del sitio del atentado.

A las 8:55 de la noche, Galán fue ingresado por sus escoltas al servicio de urgencias del Hospital de Bosa, donde los médicos no tenían los equipos necesarios para tratarlo. Fue trasladado al Hospital de Kennedy a las 10:00 de la noche y así, la esperanza de un país había muerto.

El teniente de la Policía, Jacobo Alfonso Torregrosa Melo, exjefe de seguridad del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, fue el eje fundamental sobre el que, según la justicia, se dio todo el plan para asesinar al líder político en agosto de 1989.

Según expedientes judiciales, Torregrosa Melo, sin mayor experiencia en protección, fue nombrado jefe de seguridad y desde su llegada empezó a debilitar su esquema de protección para facilitar la acción de los sicarios.

Al cumplirse 32 años del magnicidio del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, su familia exhortó al exministro Alberto Santofimio Botero y al exdirector del extinto Departamento de Seguridad (DAS), el general retirado Miguel Maza Márquez, a que comparezcan ante la Comisión de la Verdad.

Juan Manuel Galán, hijo del líder liberal y hoy precandidato presidencial, aseguró que los 18 de agosto de cada año, serán recordados por el día en que renacen los ideales del Nuevo Liberalismo que les permitirá construir un nuevo país libre de crimen y violencia.

Juro por mi padre que jamás traicionaré a mi país y que llevaré sus ideales para convertirlos en la realidad que a él no lo dejaron construir, desde la Presidencia lo convertiré en realidad. Hoy hace 32 años, en Soacha, intentaron asesinar un nuevo pensamiento liberal, ideas claras para rescatar a Colombia de las garras del crimen y liberarla de la corrupción dijo el precandidato.

La conmemoración del magnicidio de Luis Carlos Galán se da en medio del retorno político del Nuevo Liberalismo, partido político que recibió la orden por parte de la Corte Constitucional para que les devuelvan la personería jurídica a quienes el Consejo Nacional Electoral les tiene que dar su aprobación, así podrán participar en las elecciones del año 2022.

Escuche la crónica completa en el audio adjunto: