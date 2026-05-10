Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 10 de mayo de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, y se mantiene entre los favoritos de miles de apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de hoy, domingo 10 de mayo de 2026, es el xxxx. Los participantes ya pueden revisar su tiquete para confirmar si resultaron favorecidos.
Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota o número adicional. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio cuando el apostador acierta esa cifra junto con otras combinaciones del resultado.
A qué hora juega Chontico Día
El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Una vez finaliza la jornada, el resultado oficial queda disponible para consulta.
Las apuestas para Chontico Día van desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el jugador debe acertar las cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado oficial del sorteo.
Cómo se juega el chance
Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta. El premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el sorteo.
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
Chontico Día permite jugar con distintos valores según el presupuesto del apostador.
- El valor mínimo por tiquete es de $500.
- El valor máximo por apuesta es de $10.000.
Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día
El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque siempre hay documentos que deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
- Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el valor del premio:
- Si el premio es menor a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos.
- Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además debe diligenciarse el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
- Si el premio supera 182 UVT, también se exige una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.
En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.