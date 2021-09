“Veinte años después, estamos en las mismas”, María Emma Mejía sobre guerra antidrogas en Colombia

En Mañanas Blu 10:30 am, se analizó la mirada de la excanciller María Emma Mejía en diversos temas de actualidad nacional. La exfuncionaria, lanzará próximamente su libro "El Camino que Abrimos".

Mejía, que ha hecho parte del poder como canciller en Colombia, compartió sus anécdotas y opiniones sobre las coyunturas que enfrenta la Nación, entre ellas la guerra contra el narcotráfico, algo que en 20 años no ha tenido ningún cambio, según su opinión.

En cuanto a la guerra contra las drogas, uno de los temas más coyunturales que ha vivido la excanciller, se muestra triste y frustrada cuando cuenta que tal como se veía en los años 80 y 90.

“Colombia ha pagado la cuenta más cara, más cara incluso que en los países asiáticos productores. Cuando visitábamos la comuna 13 en Medellín cuando mataban a los policías por dinero, era una sensación de desgobierno. En las negociaciones que me toco liderar en el Caguán, se hablaba todo el tiempo del tratamiento de las drogas, sin embargo, al día de hoy vemos que todo sigue igual”, sostuvo.

“Lo nuevo es que ese tema ya está en los mapas de varios de los candidatos a la presidencia. Creo que pasará mucho rato antes de que hablemos de legalización, tiene que ser universal, lo veo desde una mayor despenalización”, añadió.

En cuanto al proceso de paz del expresidente Santos, María Emma Mejía expresó que se tiene un buen ejemplo para seguir adelante en la materialización de la paz y es la Comisión de la Verdad.

“Soy optimista sobre el acuerdo de paz, salir de las violencias que nacen en la conquista, recuperar el territorio para la legalidad y los territorios y el narcotráfico es solo uno de los problemas que tiene el país. Debemos ser capaces de construir y debemos seguir el ejemplo de la Comisión de la Verdad”, afirmó Mejía.

En el libro, Mejía toca diversas temáticas, que desde su experiencia permiten conocer sobre su trabajo en la vida pública.

“Es el relato de una mujer que entra a lo público en la época de Galán y después de su muerte. Es el camino que abrimos las mujeres en la vida pública y en la cancillería de Colombia. Allí también se ve la forma en que me criaron, con fortaleza, dejando el miedo a un lado, entre otros”, resaltó la escritora, quien desde las juventudes ‘galanistas’, comenzó la lucha para mostrar el potencial de las mujeres en el país.

“En esa época no existían redes sociales y la plaza pública era un tema muy duro, con la apertura para que las mujeres puedan ser elegidas”, refirió.

No obstante, hay mucho camino por recorrer y la ex canciller lamenta que la paridad en el nombramiento igualitario de mujeres y hombres deba ser a través de una ley algo que “por decisión política no lo hemos podido lograr”, señala.

Durante la charla, Mejía reiteró, tal como lo narra en su libro, que no volverá a la política activa, pero resaltó que se haya revivido el partido del Nuevo Liberalismo.

“Las mujeres y los hombres jóvenes que estuvimos con Galán vimos en su momento la importancia del nacimiento de dicho partido y me alegra que se diera de nuevo este espacio”, concretó María Emma.

María Emma Mejía quien ha sido bailarina de ballet, periodista, política y diplomática, lanzará el 9 de septiembre su libro de memorias El camino que abrimos con el prólogo escrito por Héctor Abad Faciolince.

