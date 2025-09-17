Alcaldesa de Cajibío, Cauca, fue enviada a la cárcel por presunta irregularidades en contratación

En la tarde de este miércoles fue enviada a la cárcel la actual alcaldesa del municipio de Cajibío, Cauca, Diana Cabanillas, por presuntas irregularidades en la contratación de un operador logístico de eventos.

Según el juez penal de control de garantías, el actuar irregular de la alcaldesa se registró entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre de 2024, al suscribir con un mismo oferente cuatro contratos de mínima cuantía y uno de menor cuantía, cuyo valor ascendía a los 280 millones de pesos.

Al parecer, con este accionar, la alcaldesa habría desconocido la obligación de abrir un proceso de selección abreviada y vulnerado los principios de planeación, transparencia y selección objetiva.

"La señora Diana Carolina Cabanillas Valencia con esta conducta efectivamente lesiona el bien jurídico tutelado de la administración pública sin justa causa, teniendo en cuenta que tramitó, celebró y liquidó un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, y en su calidad de alcaldesa, servidora pública y ordenadora del gasto permitió que se apropiaran de recursos del municipio que le fueron confiados en razón de sus funciones", indicó la fiscal del caso.

A la alcaldesa le fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados por la mandataria.