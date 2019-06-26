Blu Radio Aguas de Bogotá
Aguas de Bogotá
A Bogotá y Soacha le estaban robando el agua: bandidos la vendían en carrotanques
La EAAB adelanta operativos en Bogotá y Soacha para frenar conexiones ilegales de agua que afectan el servicio y generan millonarias pérdidas.
Millonario acuerdo del Distrito para buscar agua subterránea en Bogotá
Son recursos por más de 250.000 dólares para la elaboración de la estrategia de búsqueda de agua subterránea.
Lluvias en Bogotá generaron varios accidentes y un enorme cráter en la calle 3 con carrera 60
Debajo de la vía que presenta hundimiento hay tubos de gas, lo que requiere de evaluación especial de organismos de atención de emergencias.
Atención: estas cinco localidades de Bogotá se quedarán sin servicio de agua durante 24 horas
Cerca 1.700.000 habitantes de Bogotá se quedarán sin servicio de agua. La suspensión del suministro iniciará desde las 8:00 p. m. y se extenderá por 24 horas.
Cortes de agua en Bogotá del 7 al 11 de febrero
Verifique las fechas de cortes de agua en Bogotá y evite sorpresas.
Tres nuevas maneras de pagar la factura del agua en Bogotá
Evite filas y desplazamientos para pagar la factura del agua.
Las zonas de Bogotá que tendrán cortes de agua este lunes 6 de diciembre
Los cortes de agua programados se realizan por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y mantenimiento preventivo.
Las zonas de Bogotá que tendrán cortes de agua este lunes 25 de octubre
Los cortes de agua programados se realizan por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y mantenimiento preventivo.
Usme, sur de Bogotá, tendrá cortes de agua del 19 al 22 de octubre
Los cortes en Usme serán por 24 horas y comienzan este martes a las 9:00 de la mañana.
Las zonas de Bogotá que tendrán cortes de agua este jueves 14 de octubre
Los cortes de agua programados se realizan por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y mantenimiento preventivo.