En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
B King
Petro en Nueva York
Carlos Ramón González
Trump - Maduro
Balón de Oro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Aguas de Bogotá

Aguas de Bogotá

  • Factura del agua le llegaría más cara por esta razón: Acueducto reveló motivos
    Factura del agua le llegaría más cara por esta razón: Acueducto reveló motivos
    Foto: ImageFX
    Bogotá

    A Bogotá y Soacha le estaban robando el agua: bandidos la vendían en carrotanques

    La EAAB adelanta operativos en Bogotá y Soacha para frenar conexiones ilegales de agua que afectan el servicio y generan millonarias pérdidas.

  • Bogotá tendrán racionamiento de agua por niveles críticos en represa de Chingaza
    Grifo de agua.
    Foto: Pexels.
    Bogotá

    Millonario acuerdo del Distrito para buscar agua subterránea en Bogotá

    Son recursos por más de 250.000 dólares para la elaboración de la estrategia de búsqueda de agua subterránea.

  • 330670_BLU Radio // Lluvias // Foto: Twitter Idiger
    BLU Radio // Lluvias // Foto: Twitter Idiger
    Bogotá

    Lluvias en Bogotá generaron varios accidentes y un enorme cráter en la calle 3 con carrera 60

    Debajo de la vía que presenta hundimiento hay tubos de gas, lo que requiere de evaluación especial de organismos de atención de emergencias.

  • agua-foto-alcaldía-Bogotá.jpg
    Cortes de agua
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    Atención: estas cinco localidades de Bogotá se quedarán sin servicio de agua durante 24 horas

    Cerca 1.700.000 habitantes de Bogotá se quedarán sin servicio de agua. La suspensión del suministro iniciará desde las 8:00 p. m. y se extenderá por 24 horas.

  • agua-foto-alcaldía-Bogotá.jpg
    Cortes de agua
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    Cortes de agua en Bogotá del 7 al 11 de febrero

    Verifique las fechas de cortes de agua en Bogotá y evite sorpresas.

  • Pago agua bogota alcaldía.jpeg
    Pago factura del Agua Bogotá
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    Tres nuevas maneras de pagar la factura del agua en Bogotá

    Evite filas y desplazamientos para pagar la factura del agua.

  • 350285_BLU Radio. Cortes de agua / Foto: Acueducto de Bogotá
    BLU Radio. Cortes de agua / Foto: Acueducto de Bogotá
    Bogotá

    Las zonas de Bogotá que tendrán cortes de agua este lunes 6 de diciembre

    Los cortes de agua programados se realizan por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y mantenimiento preventivo.

  • Agua
    Agua
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    Las zonas de Bogotá que tendrán cortes de agua este lunes 25 de octubre

    Los cortes de agua programados se realizan por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y mantenimiento preventivo.

  • baja-presion-de-agua.jpg
    Baja de presión del agua
    Foto: Alcaldía de Bogotá
    Bogotá

    Usme, sur de Bogotá, tendrá cortes de agua del 19 al 22 de octubre

    Los cortes en Usme serán por 24 horas y comienzan este martes a las 9:00 de la mañana.

  • 350285_BLU Radio. Cortes de agua / Foto: Acueducto de Bogotá
    BLU Radio. Cortes de agua / Foto: Acueducto de Bogotá
    Bogotá

    Las zonas de Bogotá que tendrán cortes de agua este jueves 14 de octubre

    Los cortes de agua programados se realizan por obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y mantenimiento preventivo.

CARGAR MÁS

Publicidad