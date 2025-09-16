A Bogotá y Soacha le estaban robando el agua: bandidos la vendían en carrotanques

En agosto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en compañía de la Policía Nacional, realizó operativos en 20 localidades de Bogotá y en el municipio de Soacha, donde se detectaron conexiones ilegales y fraudes relacionados con el suministro de agua potable.

Durante las jornadas se llevaron a cabo más de 690 visitas a viviendas, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles y lavaderos de carros. Como resultado, se logró recuperar y facturar 676.753 metros cúbicos de agua, equivalentes a cerca de $5.000 millones.

De acuerdo con lo revelado por la EAAB, esa cantidad alcanzaría para abastecer durante un mes a más de 61.000 familias de estrato 3, lo que genera preocupación, considerando que hace apenas unos meses la capital enfrentaba un estricto racionamiento de agua.

Además, del total recuperado, 94.234 metros cúbicos provenían directamente de conexiones fraudulentas, lo que representa pérdidas evitadas por alrededor de $586 millones.

Cortes de agua, referencia. Foto: Blu Radio.

Conexiones ilegales de agua en Bogotá y Soacha

El problema de las conexiones clandestinas en Bogotá no es nuevo. De hecho, se hizo más evidente durante el racionamiento de agua en la capital y municipios cercanos. Según los reportes, las localidades con más irregularidades fueron Engativá, con el 15% de los casos; Kennedy, con el 9,5%; y Bosa, con el 8,6%. Allí se encontraron manipulaciones de redes y tomas ilegales que no solo afectaban el servicio, sino también los ingresos del sistema.

La EAAB también interpuso 39 denuncias ante la Fiscalía por el delito de defraudación de fluidos. Estos casos corresponden a 241.086 metros cúbicos de agua, valorados en más de $2.100 millones. Con estas acciones, la empresa busca no solo recuperar los recursos perdidos, sino también enviar un mensaje claro contra la ilegalidad que pone en riesgo la continuidad y calidad del servicio.



Robo de agua en San Cristóbal: lo vendían en carrotanques

Uno de los episodios más graves ocurrió en la localidad de San Cristóbal, donde fue descubierto un parqueadero que utilizaba una conexión clandestina para extraer agua y venderla mediante carrotanques. Esta práctica ilegal alcanzó a hurtar 4.238 metros cúbicos, valorados en $46,4 millones.

Durante el operativo, la Policía capturó al propietario del lugar, quien fue puesto a disposición de las autoridades.

La EAAB recordó que la ciudadanía juega un papel clave en la detección de estas prácticas. Por ello, invitó a denunciar manipulaciones ilegales de la red de acueducto a través de la Acualínea 116 o al correo recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co.

Con estas medidas, el Distrito espera frenar el robo de agua, proteger los recursos públicos y garantizar que el líquido vital llegue de manera legal y segura a todos los usuarios.