En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Captura Aida Merlano

Captura Aida Merlano

  • Aida Merlano.jpg
    Aida Merlano
    Foto: AFP
    Judicial

    Procuraduría confirmó sanción de 10 años contra exdirectora del Buen Pastor por fuga de Aida Merlano

    La Procuraduría confirmó la sanción por 10 años contra Diana Muñoz, exdirectora de la Cárcel el Buen Pastor, tras la cinematográfica fuga que protagonizó la excongresista Aida Merlano de un consultorio odontológico en 2019.

  • 355846_Arturo Char / Foto / Arturo Char
    Arturo Char / Foto / Arturo Char
    Nación

    Abogado de Arturo Char confirma que volverá al país muy pronto para someterse a la justicia

    Según explicó el abogado Iván Cancino, tan pronto el exsenador Arturo Char esté en suelo colombiano, deberá acatar con el pedido de la Corte Suprema de Justicia, es decir, “cumplir con la medida de aseguramiento”.

  • Aida Merlano.jpg
    Aida Merlano
    Foto: AFP
    Judicial

    Aida Merlano ya está en el centro de reclusión militar en Malambo, Atlántico

    El abogado Miguel Ángel del Rio había solicitado el cambio de centro penitenciario de Aida Merlano por presuntas amenazas que había recibido en la cárcel “El Buen Pastor” en Bogotá.

  • Aida Merlano.jpg
    Aida Merlano
    Foto: AFP
    Judicial

    Alias la ‘Negra’, mujer que supuestamente quiere matar a Aida Merlano, será trasladada a otra cárcel

    Aida Merlano denunció que existe un plan para asesinarla, por lo que Minjusticia y el Inpec decidieron implementar medidas extremas en el Buen Pastor para garantizar la seguridad de la excongresista en la cárcel.

  • Aida Merlano
    Aida Merlano
    Foto: AFP
    Judicial

    Juez negó medida de aseguramiento contra Aida Merlano por fuga de presos

    Un juez impuso una medida no privativa de la libertad y Aida Merlano no podrá salir del país.

  • Aida Merlano
    Aida Merlano
    Foto: AFP
    Judicial

    Procuraduría indaga a funcionarios del Inpec tras pelea con Aida Merlano en cárcel El Buen Pastor

    Estos hechos se presentaron a finales de marzo del 2023, cuando la guardia hacía un procedimiento de requisa y le halló un teléfono móvil a Aida Merlano.

  • Aida Merlano
    Aida Merlano
    Foto: AFP
    Exclusivo
    Judicial

    Aida Merlano declaró ante un fiscal sobre la desaparición de sus registros de visitas en la cárcel

    En registros conocidos por Blu Radio, se ve involucrado un abogado de Julio Gerlein, quien también es conjuez del Tribunal Superior de Barranquilla.

  • Aida Merlano en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá
    Aida Merlano en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá
    Foto: suministrada por las autoridades
    Judicial

    Inpec podría trasladar a la excongresista Aida Merlano a una guarnición militar

    Probablemente, de llevarse a cabo el traslado, Aida Merlano sería movilizada a un batallón en el departamento del Atlántico.

  • Aida Merlano en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá
    Aida Merlano en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá
    Foto: suministrada por las autoridades
    Judicial

    Abogado de Aida Merlano pide aplazar audiencias de esta semana por supuesta golpiza en la cárcel

    Las diligencias judiciales de Aida Merlano se posponen para la semana después de Semana Santa.

  • Aida Merlano
    Aida Merlano
    Foto: AFP
    Judicial

    Aida Merlano agredió a una guardia en El Buen Pastor; Inpec inició proceso disciplinario

    Por la agresión de Aida Merlano, la guardiana del Inpec terminó con contusiones en el brazo derecho y cara.

CARGAR MÁS

Publicidad