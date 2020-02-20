Blu Radio Captura Aida Merlano
Procuraduría confirmó sanción de 10 años contra exdirectora del Buen Pastor por fuga de Aida Merlano
La Procuraduría confirmó la sanción por 10 años contra Diana Muñoz, exdirectora de la Cárcel el Buen Pastor, tras la cinematográfica fuga que protagonizó la excongresista Aida Merlano de un consultorio odontológico en 2019.
Abogado de Arturo Char confirma que volverá al país muy pronto para someterse a la justicia
Según explicó el abogado Iván Cancino, tan pronto el exsenador Arturo Char esté en suelo colombiano, deberá acatar con el pedido de la Corte Suprema de Justicia, es decir, “cumplir con la medida de aseguramiento”.
Aida Merlano ya está en el centro de reclusión militar en Malambo, Atlántico
El abogado Miguel Ángel del Rio había solicitado el cambio de centro penitenciario de Aida Merlano por presuntas amenazas que había recibido en la cárcel “El Buen Pastor” en Bogotá.
Alias la ‘Negra’, mujer que supuestamente quiere matar a Aida Merlano, será trasladada a otra cárcel
Aida Merlano denunció que existe un plan para asesinarla, por lo que Minjusticia y el Inpec decidieron implementar medidas extremas en el Buen Pastor para garantizar la seguridad de la excongresista en la cárcel.
Juez negó medida de aseguramiento contra Aida Merlano por fuga de presos
Un juez impuso una medida no privativa de la libertad y Aida Merlano no podrá salir del país.
Procuraduría indaga a funcionarios del Inpec tras pelea con Aida Merlano en cárcel El Buen Pastor
Estos hechos se presentaron a finales de marzo del 2023, cuando la guardia hacía un procedimiento de requisa y le halló un teléfono móvil a Aida Merlano.
Aida Merlano declaró ante un fiscal sobre la desaparición de sus registros de visitas en la cárcel
En registros conocidos por Blu Radio, se ve involucrado un abogado de Julio Gerlein, quien también es conjuez del Tribunal Superior de Barranquilla.
Inpec podría trasladar a la excongresista Aida Merlano a una guarnición militar
Probablemente, de llevarse a cabo el traslado, Aida Merlano sería movilizada a un batallón en el departamento del Atlántico.
Abogado de Aida Merlano pide aplazar audiencias de esta semana por supuesta golpiza en la cárcel
Las diligencias judiciales de Aida Merlano se posponen para la semana después de Semana Santa.
Aida Merlano agredió a una guardia en El Buen Pastor; Inpec inició proceso disciplinario
Por la agresión de Aida Merlano, la guardiana del Inpec terminó con contusiones en el brazo derecho y cara.