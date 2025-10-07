Un factor en su casa puede reducir el rendimiento del wifi en un 20 %: así lo puede solucionar

Hoy en día es común ver que la señal del wifi puede debilitarse o fallar en ocasiones, en estos casos las personas suelen pensar que es debido al módem o el router que la red no está funcionado como debe ser; no obstante, ese no es el único factor que influye.

De acuerdo con las grandes compañías tecnológicas como Google, Apple o DELL, actualmente hay un constante aumento en el número de dispositivos inalámbricos como smartphone, tablets o smartwatch, los cuales generan una interferencia leve en la señal wifi, pero un estudio de la empresa Aplicaziones, en España, indicó que existen otros factores como el tipo de iluminación que hay donde esté ubicado el módem.



Las luces pueden estar afectado la señal del wifi

La compañía reveló que algunas de las luces que hay en la oficina pueden afectar el rendimiento de la red. Para determinar lo anterior, llevaron a cabo numerosas pruebas con diferentes equipos wifi y detectaron que: “las prestaciones de los puntos de acceso (AP) wifi pueden estar afectadas por el tipo de iluminación usada en las dependencias sobre las que se hagan las instalaciones”.

Es decir, debido a que la tecnología wifi usa bandas de radio en 2,5 GHz, 5 GHz y 6 GHz, siendo las dos primeras las más comunes, las luces fluorescentes o neón son capaces de generar interferencias electromagnéticas que pueden interrumpir la señal.

De acuerdo con la compañía, la prueba consistió en “conectar ocho estaciones 2x2 AX (wifi6), distribuidas alrededor del espacio diáfano de las oficinas, iluminadas con fluorescentes, a un AP wifi6”.



“Podemos observar que con los fluorescentes encendidos se reduce el "throughput" que puede procesar el AP en más del 20 %”, precisó la empresa española.

Foto: Aplicaciones.es.

Tipos de luces que afectan la señal del wifi en su casa

A pesar de que las pruebas se realizaron en oficinas las luces existentes en el hogar también pueden afectar el correcto funcionamiento del wifi, si emiten radiación electromagnética. Estas son las iluminaciones que se deben evitar:



Luces fluorescentes compactas o CFL

Fluorescentes de tubo

LED de baja calidad

Lámparas halógenas

Lámparas y luces con estructuras de metal

¿Cómo solucionarlo?

Las recomendaciones precisadas por el estudio indican que lo ideal es, en el caso de una oficina, redistribuir los APs en los techos separándolos, al menos, a tres metros de distancia de las luminarias. En los hogares se debe cambiar los fluorescentes por luminarias LED de calidad.