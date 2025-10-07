El electrodoméstico de la casa que consume tanta energía como 65 neveras al tiempo

En muchas casas hoy en día, los electrodomésticos son una parte esencial de la vida cotidiana. Sin embargo, pocos usuarios conocen cuál de ellos representa el mayor gasto energético.

Aunque la nevera suele ser vista como el aparato que más electricidad consume, estudios citados por el Sustainability Times revelan que hay un aparato que puede superar ampliamente ese consumo, llegando a gastar tanta energía como 65 neveras funcionando al mismo tiempo.



¿Cuál es uno de los electrodomésticos que más energía consume?

El horno eléctrico está presente en muchos hogares y, aunque no opera de manera continua como el refrigerador, su demanda de energía durante el uso es considerablemente mayor.

Los hornos eléctricos pueden ser de gran ayuda en la cocina Foto. Unsplash

De acuerdo con estimaciones técnicas, un horno eléctrico promedio utiliza entre 2.000 y 5.000 vatios, lo que equivale a un consumo mensual de 40 a 90 kilovatios-hora (kWh), dependiendo de la frecuencia y duración del uso.

Para ponerlo en perspectiva, un refrigerador típico emplea entre 300 y 800 vatios, pero su consumo se mantiene constante a niveles bajos, ya que solo necesita mantener la temperatura interna.



En cambio, el horno debe generar calor intenso en poco tiempo, lo que dispara su demanda eléctrica.

Un estudio realizado en un grupo de 100 hogares franceses determinó que el horno eléctrico puede llegar a consumir hasta 224 kWh al año, lo que supera a otros aparatos de alto uso como la lavadora o la secadora.



¿Qué pasa si el horno eléctrico está apagado?

Otro aspecto poco conocido es que el horno eléctrico continúa consumiendo energía incluso cuando está apagado, fenómeno conocido como standby power o “energía en modo de espera”, y que ocurre por los relojes digitales, paneles de control iluminados o sistemas electrónicos que permanecen activos mientras el aparato sigue enchufado.

De acuerdo con el ya citado medio, investigaciones sobre consumo eléctrico residencial han mostrado que la energía desperdiciada por dispositivos conectados permanentemente puede alcanzar 67 vatios por hogar, lo que representa entre 5 % y 26 % del consumo total anual.

Publicidad

En el caso del horno, esa cifra puede aumentar si el aparato cuenta con sistemas de control avanzados o iluminación constante en el panel frontal.

Dejar aparatos enchufados también puede ser un riesgo Foto: Unsplash

Cómo reducir el gasto de energía del horno eléctrico

Aunque el horno eléctrico es uno de los mayores consumidores de electricidad en la cocina, existen medidas prácticas para reducir su impacto sin dejar de usarlo:



Preparar varias comidas a la vez para aprovechar el calor de una sola sesión de cocción.

el calor de una sola sesión de cocción. Apagar el horno unos minutos antes de que termine el tiempo previsto, ya que el calor residual puede completar la cocción.

Evitar abrir la puerta constantemente, porque cada vez que se hace se pierde calor y el aparato debe trabajar más para recuperarlo.

Desconectarlo después de usarlo, especialmente si cuenta con relojes o luces en modo de espera.

Y es que la mayoría de las veces, los mayores incrementos en la factura no provienen de los aparatos que están encendidos todo el día, sino de aquellos que requieren picos de potencia elevados en periodos cortos.