Los alimentos que por ningún motivo debería comer en ayunas, según nutricionista

El desayuno no solo es la primera comida del día, sino también un momento clave para activar el metabolismo y aportar la energía necesaria para afrontar las primeras horas de actividad.

Sin embargo, no todos los alimentos son aliados de nuestro organismo cuando se consumen en ayunas.

La nutricionista Paloma Quintana, reconocida experta en alimentación saludable, ha señalado cuáles son los productos que conviene evitar al comenzar la jornada.



1. Jugo de naranja

Aunque es una bebida muy popular en los desayunos, Quintana advierte que el consumo de jugos cítricos en ayunas puede provocar picos de azúcar en la sangre, aumentando la sensación de hambre a lo largo de la mañana.

Además, la especialista resalta que beber solo el zumo implica una pérdida importante de fibra, esencial para la digestión, y puede generar acidez estomacal.

Por esta razón, recomienda optar por la fruta entera, que aporta fibra y nutrientes de forma más equilibrada.



2. Pan blanco

Otro alimento que se encuentra prácticamente en todas las mesas es el pan blanco. Según la nutricionista, este producto hecho con harinas refinadas eleva rápidamente el azúcar en sangre y carece de los nutrientes necesarios para un desayuno completo.

Especialistas como Blanca, de '@blancanutri', coinciden en que su consumo favorece la absorción rápida de azúcares, lo que provoca hambre prematura.

Como alternativa saludable, Quintana sugiere elegir pan integral, rico en fibra y con un efecto más sostenido sobre los niveles de glucosa.



3. Productos de panadería

Los pastelitos, croissants, donas y otros productos de panadería empaquetados son otra categoría de alimentos a evitar en ayunas.

La experta advierte que no solo contienen altos niveles de azúcares, sino también grasas de baja calidad que pueden afectar la salud cardiovascular y digestiva.

Por su alto contenido calórico y escaso valor nutricional, este tipo de alimentos no proporcionan la energía sostenida que el organismo necesita para iniciar el día.



4. Bebidas energéticas

Aunque suelen asociarse con un impulso rápido de energía, las bebidas energéticas son especialmente dañinas en ayunas.

Quintana señala que su combinación de cafeína, azúcares y colorantes puede alterar el cortisol matutino y afectar el sistema digestivo.

Tomarlas sin haber ingerido ningún alimento previamente puede generar ansiedad, nerviosismo y molestias gastrointestinales.

En palabras de la nutricionista, “elegir correctamente el primer alimento del día marca la diferencia en cómo te sientes, cómo te alimentas y cómo gestionas el resto de la jornada”.

Evitar estos cuatro productos en ayunas no solo contribuye a mantener estables los niveles de azúcar, sino que también protege la digestión y el equilibrio hormonal.

Un desayuno balanceado, rico en proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos, es la clave para iniciar el día con energía y bienestar.