Bogotá, pionera en ciudades inteligentes: así transforma el WiFi público la gestión urbana

En la era de la hiperconectividad, las ciudades del mundo, incluida Bogotá, avanzan hacia modelos urbanos más eficientes y sostenibles, impulsados por la digitalización y el análisis de datos. En este contexto, los portales cautivos —sistemas que permiten recopilar y analizar información a través de redes WiFi públicas— se han convertido en una herramienta clave para fortalecer el turismo, el comercio y la comunicación entre gobiernos y ciudadanos.

Bogotá se ha posicionado como referente regional gracias a su apuesta por la conectividad pública y la integración tecnológica en la gestión urbana. Este año fue elegida sede del Día Mundial de las Ciudades, reconocimiento a los avances en digitalización y servicios inteligentes.

La capital cuenta con más de 280 puntos de internet gratuito, mientras que otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla también destacan en movilidad inteligente, gestión ambiental y desarrollo digital, apoyadas por el Ministerio TIC, que ha desplegado 840 puntos de conexión gratuita en 705 municipios del país.

Identificar patrones de movilidad, analizar comportamientos ciudadanos, mejorar la seguridad mediante mapas de calor y diseñar estrategias culturales o turísticas más efectivas Yassef Lotina, CEO de Datawifi.

Actualmente, la red de Datawifi opera en cerca de 8.000 puntos de acceso WiFi distribuidos en distintas regiones de Colombia, conectando a millones de usuarios diariamente. La compañía proyecta ampliar su cobertura con 3.000 nuevos puntos en el país y 1.500 en el extranjero, contribuyendo a democratizar el acceso a internet.