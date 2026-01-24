¿La verdad en las relaciones solo sale en los viajes? Travesía Blu del 24 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 24 de enero de 2026:
- Se debatió sobre: si una amistad o relación no sobrevive una semana de viaje juntos, ¿el problema era el viaje o hay cosas que solo se ven cuando no hay rutina que las esconda?
- Como tema central se habló de los 100 años de la Ruta 66, que sigue siendo un símbolo del viaje y la libertad en Estados Unidos, una carretera histórica que, pese al paso del tiempo y su deterioro, conserva un espíritu que atrae a viajeros de todo el mundo.
- En 'El mundo a la carta', se mencionó el restaurante de Ráquira, Cazuelas Boyacenses, donde la picada y el cocido son platos típicos de Boyacá que reúnen diferentes ingredientes, y se sirve como símbolo de comida compartida y abundancia.
- En 'Cinema travel', se enfatizó sobre la película 'En Equipo Demolición', en la que dos hermanastros con personalidades opuestas investigan el asesinato de su padre, se desarrolla en Hawái y destapa una peligrosa conspiración. Además muestra diversos espacios turísticos y culturas.
- En 'Ecosistemas blu', Silvia Catalina Rey, directora ejecutiva de la Fundación Alianza BioCuenca, explicó que comunidades rurales de Cundinamarca firmaron acuerdos voluntarios para proteger el agua en el Páramo de Chingaza y el Embalse de Tominé, beneficiando a más de 100 familias y conservando miles de hectáreas.
- En 'Paisaje sonoro', se nombró la campaña llamada 'Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza', la cual busca resaltar los atractivos naturales, culturales y turísticos de Colombia, promoviendo el país como un destino único y fortaleciendo el desarrollo del turismo en todas las regiones.