Viuda de Yeison Jiménez hizo un pedido inesperado a la novia de Jhonny Rivera

Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, falleció a los 34 años el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido minutos después de despegar desde el aeropuerto de Paipa, cuando se dirigía a una presentación en Marinilla. En el siniestro murieron las seis personas que viajaban en la aeronave, incluido el artista y miembros de su equipo.

El velorio se realizó el 13 de enero en las capillas de La Fe en Bogotá. Allí, Jenny López, novia de Jhonny Rivera, interpretó tres canciones al pedido de Sonia Restrepo, viuda de Jiménez y madre de sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

En un video publicado en redes sociales, Jenny explicó que la esposa de Yeison Jiménez le pidió que cantara 3 emotivas canciones, que fueron, 'Amor eterno', de Rocío Dúrcan; 'Confieso' de Kany García y 'Cómo me haces falta' como homenaje póstumo.

La cantante relató que la interpretación de estas canciones fue uno de los momentos más difíciles, pues cantaba y lloraba al mismo tiempo, y que prefirió no grabar ni publicar el momento por respeto a la intimidad del acto.



Mientras tanto, en Marinilla y otras ciudades se realizaron homenajes espontáneos en honor al artista, y el 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá hubo otro tributo mayor con la participación de figuras importantes de la música popular como Arelys Henao, Francy, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara y otros.

En ese evento, la ausencia de Jenny López fue explicada por ella misma en redes sociales, donde aseguró que su participación en el homenaje público no estaba prevista y que su intervención fue únicamente en el contexto íntimo del velorio, a pedido de la familia del fallecido.

La familia de Yeison Jiménez coordinó el traslado de sus restos y la logística del velorio en Bogotá, incluyendo medidas de seguridad y organización de los espacios para recibir a amigos, colegas y seguidores. Se establecieron protocolos para garantizar que los homenajes se realizaran de manera ordenada, respetando los tiempos de cada intervención musical y los momentos de oración y despedida.

Adicionalmente, la Alcaldía de Bogotá y entidades culturales locales brindaron apoyo logístico y de movilidad durante los homenajes, facilitando el tránsito de los asistentes y garantizando el acceso seguro a las instalaciones. Asimismo, se documentó de manera oficial el evento para efectos legales y administrativos relacionados con el deceso del artista y la coordinación de los homenajes.

Yeison Jiménez es reconocido por su trayectoria musical y la influencia que tuvo entre sus seguidores y colegas, y los homenajes privados y públicos se realizaron como parte de la despedida organizada por su familia.