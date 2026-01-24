En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Viuda de Yeison Jiménez hizo un pedido inesperado a la novia de Jhonny Rivera

Viuda de Yeison Jiménez hizo un pedido inesperado a la novia de Jhonny Rivera

Durante el velorio del cantante Yeison Jiménez, uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando su esposa le hizo una petición especial a la novia del también artista Jhonny Rivera.

Esposa de Yeison Jiménez hace petición a Jenny López
Viuda de Yeison Jiménez hace un pedido inesperado a la novia de Jhonny Rivera
Foto: redes sociales
Por: Carolina Cárdenas
|
Actualizado: 24 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad