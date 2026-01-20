En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / En los brazos de su esposa: así llegaron las cenizas de Yeison Jiménez a Manzanares, su pueblo natal

En los brazos de su esposa: así llegaron las cenizas de Yeison Jiménez a Manzanares, su pueblo natal

A la llegada de las cenizas de Yeison Jiménez al parque principal, distintos establecimientos comerciales reprodujeron la canción Así soy yo, a petición de Sonia Restrepo, esposa del artista.

