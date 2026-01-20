En los brazos de su esposa: así llegaron las cenizas de Yeison Jiménez a Manzanares, su pueblo natal

Manzanares, Caldas, rindió un multitudinario homenaje póstumo al cantante Yeison Jiménez el pasado lunes 19 de enero, fecha en la que sus cenizas regresaron a su municipio natal. La jornada estuvo marcada por actos simbólicos y una amplia asistencia de seguidores que acompañaron el último adiós del artista.

Previo a su llegada a Caldas, las exequias incluyeron una parada el sábado anterior en la finca y criadero La Cumbre, ubicada en Fusagasugá, propiedad del cantante. En ese lugar, varios de sus caballos escoltaron el cofre fúnebre, en cumplimiento de una voluntad expresada por Jiménez en la letra de su canción Destino final.

Para el recibimiento en Manzanares, las autoridades locales organizaron una caravana que inició a las 10:00 de la mañana desde la vereda La Esmeralda. El recorrido fue encabezado por un vehículo del Cuerpo de Bomberos, decorado con globos blancos, y concluyó con una misa al mediodía en la iglesia del parque principal. Debido a la masiva asistencia de ciudadanos y fanáticos, se dispuso un estricto operativo de seguridad.

A la llegada de las cenizas al parque principal, distintos establecimientos comerciales reprodujeron la canción Así soy yo, a petición de Sonia Restrepo, esposa del artista. Posteriormente, los familiares ingresaron al lugar a través de una calle de honor formada por habitantes del municipio, quienes vestían prendas blancas.



El espacio fue dispuesto con coronas, flores blancas, velas, una cruz y una fotografía de gran formato del cantante. Junto a las imágenes de Yeison Jiménez y de su mánager, Jéfferson Osorio, se leían mensajes como: “Hijos de una misma tierra como hermanos, llevaron el nombre de Manzanares en alto” y “Se despide el artista, nace la leyenda”.

Durante el homenaje, cientos de seguidores acompañaron el acto en medio de manifestaciones de dolor y recogimiento. Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando Sonia Restrepo, junto a la hermana de Jiménez, depositó el cofre con las cenizas del artista en el lugar dispuesto.

El alcalde de Manzanares anunció que el municipio adelantará la construcción de un monumento en honor al cantante. “Vamos a hacer la tarea y haremos un monumento. Por toda la vida se llevará el recuerdo de nuestro hijo ilustre Yeison Jiménez, quien dejó en alto el nombre de Manzanares”, señaló el mandatario local.

Por su parte, Luz Mery Galeano, madre del artista, pidió que su hijo sea recordado por su esfuerzo y perseverancia. “Tengan siempre presente a mi hijo como ese niño que luchó por su sueño y llevó el nombre de Manzanares en alto”, expresó.

Yeison Jiménez falleció a los 34 años y era considerado uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia. Además de su carrera artística, se consolidó como empresario, con cerca de nueve compañías activas. Entre sus logros más destacados figura haber sido el primer cantante de su género en llenar el estadio El Campín de Bogotá.

La tragedia ocurrió el sábado 10 de enero de 2026, cuando la avioneta en la que se desplazaba el artista sufrió un accidente en jurisdicción de Paipa, Boyacá. En el siniestro también perdieron la vida cinco integrantes de su equipo de trabajo: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora y su mánager, Jéfferson Osorio.