Reconocida influencer es localizada con vida tras cuatro días desaparecida: esto se sabe

Las autoridades aún no han detallado el estado de salud de la joven de 25 años de edad ni las condiciones en las que fue localizada, tras haber sido secuestrada el 19 de enero por sujetos armados.

