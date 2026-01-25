Capturan a adolescente vinculado a una ola de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga

Una intensa investigación de inteligencia permitió a las autoridades aprehender a un menor de 17 años, señalado de estar detrás de una serie de homicidios que desde noviembre venían generando temor en el área metropolitana de Bucaramanga.

El operativo fue liderado por la Sijín de la Policía Metropolitana, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes lograron ubicar al joven en una finca rural del municipio de Lebrija, cerca del aeropuerto Palonegro, lugar donde se estaría escondiendo para evadir a las autoridades. En el procedimiento fue incautada un arma de fuego, que ahora es materia de análisis dentro de las investigaciones.

De acuerdo con información preliminar, el adolescente estaría vinculado a más de 15 homicidios, entre ellos varios hechos de alto impacto ocurridos en Bucaramanga, Girón y otros sectores del área metropolitana.

Las autoridades también investigan su presunta participación en atentados sicariales que dejaron personas heridas, así como en el asesinato de dos mujeres ocurrido recientemente donde murió una menor de 17 años.



También se le atribuyen otros hechos violentos registrados en municipios y sectores como Girón, El Páramo, Caracolí, Canelos, Panorama (La Jaula) y San Miguel, además de varios atentados sicariales que dejaron personas heridas.

En medio del proceso judicial, las autoridades confirmaron que días antes fue capturada la madre del menor, quien enfrenta una medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en la venta de sustancias ilícitas, las cuales, según la investigación, serían distribuidas en sectores del municipio de El Páramo.

El adolescente quedó a disposición de un juez de responsabilidad penal para adolescentes, quien deberá definir su reclusión en un centro especializado, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente esta cadena de hechos violentos que mantiene en alerta a la región.