Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Capturan a adolescente vinculado a una ola de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga

Capturan a adolescente vinculado a una ola de homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga

En las últimas horas fue aprehendido un menor de 17 años señalado de estar implicado en más de 15 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga. El joven fue ubicado en una finca de Lebrija tras labores de inteligencia de las autoridades.

