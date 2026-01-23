Millonario fleteo en Bucaramanga: robaron más de $68 millones tras retiro bancario en San Francisco

Un violento fleteo se registró en la tarde de este viernes 23 de enero en el barrio San Francisco, en Bucaramanga, donde un hombre fue despojado de 68'440.000 pesos, en cuestón de minutos después de realizar un retiro en una entidad bancaria.

Según el reporte preliminar, la víctima había efectuado una millonaria transacción en una sucursal de un Banco ubicado en inmediaciones del sector. Tras salir de la entidad financiera, se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptado en la calle 21 con carrera 23, a pocas cuadras del banco.

El asalto fue perpetrado por cinco hombres que se desplazaban en tres motocicletas. Los sujetos, todos vestidos de negro y de contextura gruesa, rodearon el vehículo y, portando armas de fuego, intimidaron al ciudadano para obligarlo a entregar el dinero.

En cuestión de segundos, los delincuentes se apoderaron del botín y emprendieron la huida en sentido nortesur por la carrera 24, perdiéndose entre el tráfico de la zona.



Tras el hecho, la víctima dio aviso inmediato a la línea de emergencia de la Policía, lo que permitió la llegada de varias patrullas al lugar.

Las autoridades desplegaron un plan candado en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables y recopilar información que permita avanzar en la investigación, hasta el momento, no se reportan capturas.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, antes de realizar el retiro del dinero, funcionarios del banco le ofrecieron a la víctima el servicio de acompañamiento policial, el cual no fue aceptado.