Bucaramanga reforzará seguridad con arcos para identificación de placas en carreteras

La seguridad en Bucaramanga dará un paso importante con la implementación de nueva tecnología en las principales vías de ingreso y salida de la ciudad. La Policía Metropolitana anunció la instalación de arcos de seguridad para la detección de placas, también conocidos como arcos carreteros, equipados con cámaras de alta tecnología que permitirán identificar matrículas de vehículos en tiempo real.

Estos dispositivos serán ubicados estratégicamente en los corredores viales que conectan a Bucaramanga con la Costa Atlántica, Bogotá, Cúcuta y Barrancabermeja, con el objetivo de fortalecer el control, la prevención del delito y el apoyo a las investigaciones judiciales.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que: “esta iniciativa hace parte de una inversión significativa en tecnología que también incluirá cámaras con reconocimiento facial. Estas herramientas permitirán identificar con mayor rapidez a personas vinculadas a actividades delictivas y hacer seguimiento a su movilidad en la ciudad”, explicó el oficial.

El general señaló que la tecnología se convierte en un aliado clave para la labor policial, al funcionar como “los ojos y oídos” en las calles, facilitando la reacción oportuna frente a hechos delictivos y fortaleciendo los procesos investigativos. Además, destacó que esta estrategia se complementará con el trabajo articulado con las comunidades, los frentes y escuelas de seguridad, así como con líderes y lideresas del área metropolitana.



Desde la Policía Metropolitana se indicó que la apuesta por la tecnología, sumada a la participación ciudadana y al fortalecimiento del tejido comunitario, permitirá avanzar en la mejora de los indicadores de seguridad y en la protección de quienes transitan por las vías de acceso a la capital santandereana.