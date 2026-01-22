En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Refuerzan seguridad en la vía Bucaramanga - Cáchira tras intimidaciones de grupo armado

Refuerzan seguridad en la vía Bucaramanga - Cáchira tras intimidaciones de grupo armado

Se mantiene una coordinación permanente con la Quinta Brigada del Ejército, responsable de la zona rural, para fortalecer la seguridad y evitar el ingreso de estos grupos ilegales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad