Refuerzan seguridad en la vía Bucaramanga - Cáchira tras intimidaciones de grupo armado

Una compleja situación de orden público se registró en la última semana en el eje vial que comunica a Bucaramanga con el municipio de Cáchira, en Norte de Santander, luego de que se confirmara la presencia de un grupo armado ilegal que intimidó a pasajeros y transportadores que se movilizaban por este corredor.

De acuerdo con las autoridades, hombres armados salieron a la vía, interceptaron al menos dos buses intermunicipales, obligaron a los pasajeros a descender, les solicitaron documentos, los intimidaron y posteriormente realizaron grafitis en los vehículos. Los sujetos se identificaron como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Ante estos hechos, la Policía Nacional y el Ejército reforzaron la seguridad en este corredor vial, especialmente en los límites entre Santander y Norte de Santander, con el fin de evitar nuevas acciones contra la población civil y garantizar la movilidad segura de los buses que cubren esta ruta.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que un equipo especial del Gaula adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y explicó que se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.



“La apuesta de nosotros es seguir cortándole sus corredores de movilidad. Se envió un grupo de apoyo desde el Comando de la Policía de Norte de Santander, del municipio de Ocaña; se envió al coronel, al comandante del Distrito, unidades del GOES, Policía Judicial e Inteligencia del Gaula, para avanzar en estas investigaciones y hacer todo el control del área donde ocurrieron estos hechos”, señaló el oficial.

El general Quintero añadió que se mantiene una coordinación permanente con la Quinta Brigada del Ejército, responsable de la zona rural, para fortalecer la seguridad y evitar el ingreso de estos grupos ilegales al territorio santandereano.

En paralelo, en las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario con la participación de autoridades de Santander, Norte de Santander y la región del Catatumbo, con el objetivo de evaluar las amenazas, coordinar acciones conjuntas y definir nuevas estrategias que permitan restablecer la tranquilidad en este importante corredor vial.