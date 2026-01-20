Autoridades del Huila refuerzan seguridad para elecciones de Congreso y Presidencia

Con la participación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército, la Policía, la Gobernación del Huila y la Defensoría del Pueblo, se adelantó el comité denominado ‘Plan Democracia’, en el que se analizaron temas de seguridad y prevención de delitos electorales para los comicios de Congreso y las elecciones presidenciales de 2026.

Asimismo, las autoridades analizaron los temas de orden público que han afectado al departamento y señalaron que las zonas más complejas estarán blindadas por la fuerza pública para que la población civil pueda acudir libremente a participar en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

“En la reunión se abordaron temas estratégicos relacionados con la planeación, coordinación y prevención, orientados a garantizar la seguridad, la transparencia y la libre participación ciudadana en las elecciones del Congreso de la República y la Presidencia de 2026, reafirmando el compromiso institucional de trabajar de manera conjunta por unas elecciones seguras, confiables y en completa normalidad”, dijo el teniente coronel Cárdenas Peña.

La Policía también hizo un llamado a los ciudadanos para que, en caso de conocer cualquier actividad o situación ilícita o sospechosa en el marco del plan electoral, la pongan de inmediato en conocimiento de las autoridades correspondientes.



Es importante anotar que municipios como La Argentina, La Plata, Nátaga, Baraya y Tello, que han tenido problemas de orden público por la presencia de grupos armados ilegales, tendrán una atención especial por parte de las autoridades para evitar cualquier situación que altere la tranquilidad durante el desarrollo de las elecciones.