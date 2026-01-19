En vivo
Lluvias causan emergencias en 4 municipios del Huila; 8 más están en alerta naranja

Lluvias causan emergencias en 4 municipios del Huila; 8 más están en alerta naranja

Según el reporte oficial las emergencias se registran en los municipios de El Pital, Íquira, Nátaga y La Plata. Ocho municipios se encuentran en alerta naranja.

