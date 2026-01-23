En vivo
Anuncian restricción del parrillero en moto para Bucaramanga: así quedaría la medida

El próximo 2 de febrero se conocerá el decreto que confirme, de manera oficial, cómo quedará la medida que prohíbe el parrillero en moto en Bucaramanga.

