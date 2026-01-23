Anuncian restricción del parrillero en moto para Bucaramanga: así quedaría la medida

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció el regreso de la restricción del parrillero en moto para la ciudad.

Esto, como parte de una decisión judicial que obliga a los cuatro municipios del área de metropolitana de Bucaramanga en tomar medidas para contrarrestar lel transporte informal.

“Queremos socializar el estudio con la comunidad, con el equipo técnico, para tomar la mejor decisión y presentarle al juez, el 2 de febrero, una solución concreta referente a la restricción del parrillero”, indicó Jahir Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga.

Según el funcionario, sectores como el Centro y Cabecera serían los que tendrían la restricción.



“No queremos afectar la movilidad del ciudadano en el día a día. Queremos afectar los más de 102 terminalitos de transporte informal que operan en Bucaramanga. Por el afán de transportar personas, nos están produciendo gran cantidad de accidentes e infracciones de movilidad”, señaló.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga indicó que la medida estaría acompañada de restricciones adicionales para motocicletas en hora pico.

El próximo 2 de febrero se conocerá el decreto que confirme, de manera oficial, cómo quedará la medida que prohíbe el parrillero en moto en Bucaramanga.

