Cámara de Comercio de Bucaramanga pide mesura a Colombia y Ecuador ante escalada comercial

Cámara de Comercio de Bucaramanga pide mesura a Colombia y Ecuador ante escalada comercial

Aunque los canales diplomáticos siguen abiertos, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció la suspensión casi inmediata del suministro de energía eléctrica de Colombia a Ecuador.

