Crecen tensiones entre Ecuador y Colombia: 21 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 21 de enero de 2026:
- Se registran filas interminables en las afueras de varias oficilas de atención al afiliado de Nueva EPS, mientras que usuarios reclaman que el gobierno no presta atención a la emergencia en la salud.
- El gobierno de Ecuador decidió imponer aranceles del 30 % al ingreso de productos colombianos a ese país, mientras que el presidente Daniel Noboa anuncia que no hay cooperación por parte de Colombia para combatir el narcotráfico en la frontera con ese país.
- Medicina Legal confirmó que al menos 4 de los 26 fallecidos por enfrentamientos entre guerrillas en el departamento del Guaviare son menores de edad.
- El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que busca obligar a los fondos privados de pensiones a traer al país cerca de 93 billones de pesos, actualmente invertidos en el extranjero.
- Findeter respondió ante la queja de presunto nepotismo por parte de Juan Carlos Muñiz junto con dos funcionarios, señalando que Betty Ruiz es actualmente profesional de la entidad y que su relación con Iván Ramírez fue posterior a su ingreso a la entidad.
