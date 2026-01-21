Crecen tensiones entre Ecuador y Colombia: 21 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 21 de enero de 2026:



Se registran filas interminables en las afueras de varias oficilas de atención al afiliado de Nueva EPS , mientras que usuarios reclaman que el gobierno no presta atención a la emergencia en la salud.

El gobierno de Ecuador decidió imponer aranceles del 30 % al ingreso de productos colombianos a ese país, mientras que el presidente Daniel Noboa anuncia que no hay cooperación por parte de Colombia para combatir el narcotráfico en la frontera con ese país.

Medicina Legal confirmó que al menos 4 de los 26 fallecidos por enfrentamientos entre guerrillas en el departamento del Guaviare son menores de edad.

El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que busca obligar a los fondos privados de pensiones a traer al país cerca de 93 billones de pesos, actualmente invertidos en el extranjero.

Findeter respondió ante la queja de presunto nepotismo por parte de Juan Carlos Muñiz junto con dos funcionarios, señalando que Betty Ruiz es actualmente profesional de la entidad y que su relación con Iván Ramírez fue posterior a su ingreso a la entidad.

