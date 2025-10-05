Tras hechos de violencia cometidos desde motos, prohíben parrillero hombre en Rionegro

Nuevas medidas de seguridad anunciaron las autoridades del municipio de Rionegro, luego del homicidio de Rafael Alfonso Parada Freyle, un comerciante guajiro de 44 años, quien fue asesinado recientemente en la vía que conecta a Llanogrande con la glorieta de San Antonio.

Para ese caso, dos hombres armados que se movilizaban en una moto interceptaron el vehículo del comerciante y le dispararon en repetidas ocasiones.

Luego, la Policía halló una motocicleta blanca que habría sido usada en el ataque y fue abandonada a pocos metros del lugar, por lo que entre las medidas ante los recientes sucesos, la Alcaldía tomó la determinación de prohibir la circulación de acompañante en moto.

La medida rige desde los jueves hasta los domingos y los lunes festivos, entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Las autoridades locales informaron que la medida se extenderá hasta que se restablezca la seguridad, busca disminuir los crímenes cometidos con el uso de motocicletas, y responde a la solicitud de las autoridades de Policía para reforzar la seguridad ciudadana.



El Decreto contempla excepciones para organismos de seguridad, salud, emergencia, servicios públicos y casos laborales debidamente justificados, aclaró la Alcaldía. A esta medida de seguridad se suma la anunciada previamente, tras un consejo de seguridad, de que llegarán 60 uniformados más para reforzar la operatividad allí.



Otros hechos de violencia

Son varios los casos que han generado una seguidilla de hechos violentos ocurridos en Rionegro. Otro fue el ataque ocurrido en la Glorieta del Tránsito el pasado viernes, junto con los del barrio Oasis y la vereda Galicia la noche anterior, que dejaron como saldo en total dos personas muertas y dos heridas, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.