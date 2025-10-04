Cinco capturados por secuestro, tortura y homicidio de un hombre en Rionegro, Antioquia

A la cárcel fueron enviadas cinco personas que secuestraron, torturaron y asesinaron a un hombre en Rionegro, Antioquia. A la víctima le exigieron 10 millones de pesos y una lista de integrantes del Clan del Golfo en la zona.

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías enviara a un centro penitenciario a las cinco personas señaladas de secuestrar, golpear y posteriormente asesinar a un hombre de 24 años en zona rural del municipio de Rionegro.

Los hombres que ahora deberán continuar su proceso judicial en una cárcel son Carlos Alberto Marín Vargas, Diego Alexander Marín Arango, Andrés Felipe Marín Castro, Ronald de Jesús Mosquera Revilla y Nelson Manuel Camacho Urbano, que estarían detrás del homicidio y tortura del hombre en el barrio Alto Bonito.

El reporte entregado por la Fiscalía General de la Nación demuestra que el hecho ocurrió entre el 26 y 27 de julio de 2025 cuando la víctima fue retenida en el casco urbano de Rionegro hasta una zona alejada en donde los cinco hombres lo golpearon en repetidas ocasiones y lo obligaron a pagar 10 millones de pesos.



Además, la investigación arrojó que los presuntos delincuentes le pidieron al hombre una lista de supuestos integrantes del Clan del Golfo con injerencia en el Oriente antioqueño. Luego de varios minutos, los señalados asesinaron al hombre y lo arrojaron en un sector conocido como Quebrada Arriba.

Por último, el dictamen de Medicina Legal indicó que la víctima falleció por estrangulamiento y envuelto en papel chicle. Por este hecho a los hombres se les imputó los delitos de secuestro extorsivo, tortura y homicidio agravado.