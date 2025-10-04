En vivo
Refuerzan la seguridad y operatividad en el municipio de Rionegro con 60 uniformados más

Las autoridades buscan cerrar el año con un plan integral de 90 días, según destacaron desde la Alcaldía. En el municipio hay presencia de grupos que vienen afectando la seguridad.

Policías en Rionegro, Antioquia
Cortesía Policía
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

El Oriente antioqueño ha sido una de las zonas donde las autoridades han puesto sus ojos debido a los problemas de orden público por los que han atravesado varios municipios, incluido Rionegro. Precisamente en esta localidad se hizo la presentación oficial de un refuerzo operativo que estará vigente por 90 días.

Hay que recordar que hace poco en la subregión se hizo un Consejo de Seguridad en donde el compromiso fue reforzar la seguridad con nuevos efectivos, tal y como ocurrió recientemente en Rionegro donde se lanzó una ofensiva integral contra el multicrimen que dominan bandas delincuenciales que, incluso, han llegado desde el Valle de Aburrá.

La secretaria de Gobierno de Rionegro, Carolina Tejada, aseguró que los planes que tienen para cerrar el 2025 están enfocados en la reducción del homicidio y por ello la importancia de la llegada de los nuevos hombres.

"Hoy contamos con más de 60 hombres nuevos en nuestro municipio que va a permitir claramente aumentar la operatividad y contrarrestar los delitos que hoy se presentan en el municipio", expuso.

Según destacaron desde el Oriente antioqueño uno de los retos más importantes y en donde enfocarán algunos esfuerzos es en el trabajo de inteligencia con el que las autoridades buscan identificar a los delincuentes y llevarlos ante la justicia antes de que cometen cualquier tipo de delito que afecta a la ciudadanía.

La Alcaldía de Rionegro destacó que hasta la fecha el hurto a personas se ha reducido en un 17%, el hurto a residencias mermó en un 23%, el robo a vehículos disminuyó en un 50% y las capturas se han aumentado en un 23%.

