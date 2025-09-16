En un megaoperativo en Rionegro, Antioquia, autoridades capturaron a un delincuente 

En un megaoperativo realizado en Rionegro, Antioquia, autoridades locales lograron capturar a un delincuente y cerrar varios establecimientos comerciales que incumplían la ley. Los procedimientos se dieron en medio del refuerzo de seguridad que había anunciado la Gobernación de Antioquia.

En un procedimiento adelantado por la Alcaldía de Rionegro, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional se lograron dar certeros golpes a la delincuencia en esta zona del Oriente antioqueño. El operativo se adelantó en cuatro sectores donde se hicieron puestos de control intensivos durante varias horas.

Por ejemplo, en el Parque Principal de Rionegro se realizaron requisas y control de ruido que llevó a que las autoridades competentes cerraran un establecimiento que excedía los límites permitidos y que no tenía la documentación al día. Además, en el sector Tres Esquinas se cerraron otros tres locales comerciales por incumplimiento de las leyes.

El mayor José Becerra, oficial de Operaciones del Grupo Juan del Corral, manifestó que durante los operativos se pudo golpear de manera contundente a grupos delincuenciales con injerencia en el municipio.

“En coordinación con la policía, se logra la captura de un integrante del GDO Los del Mesa, la incautación de un arma de fuego 9 mm, abundante municiones y la incautación de un vehículo que iba a ser utilizado para la accionar delictivo de estos bandidos”, dijo el funcionario.

Durante la jornada de seguridad en Rionegro se impusieron 35 comparendos y se inmovilizaron cerca de 10 motocicletas, mientras que en zonas como La Fogata y Campo Santander se realizaron diferentes procedimientos para prevenir la comisión de delitos.

Por último, hay que mencionar que hace unos días la Gobernación de Antioquia ya había anunciado un refuerzo de seguridad en el Oriente antioqueño debido a los problemas de inseguridad que ha afrontado este año la subregión en el departamento.