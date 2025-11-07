En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / “Superaron el 15 % y no podían inscribirse”: exregistrador Farfán sobre consulta del Pacto Histórico

“Superaron el 15 % y no podían inscribirse”: exregistrador Farfán sobre consulta del Pacto Histórico

El exregistrador delegado en lo electoral advierte de nuevas posibles irregularidades en la inscripción de las listas de Cámara en algunas circunscripciones en las que hace cuatro años se superó el 15% de la votación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad