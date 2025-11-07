“Superaron el 15 % y no podían inscribirse”: exregistrador Farfán sobre consulta del Pacto Histórico

Se viene demanda de nulidad contra la consulta del Pacto Histórico, pues el exregistrador delegado en lo electoral Nicolás Farfán advierte de nuevas posibles irregularidades. Por un lado, con relación al tema del partido de María José Pizarro, que en ese momento no tenía personería jurídica y quedó en el acuerdo de partidos presentados ante la Registraduría, pero además tuvo candidatos inscritos sin dicho requisito.

De otro lado, lo que sería además una violación en la inscripción de algunas listas a la Cámara, donde se supera el 15 % de la votación total obtenida por los partidos en coalición hace 4 años en algunas circunscripciones, lo que no se puede.



Sobre las irregularidades advertidas

Se centran en dos puntos fundamentales, ambos vinculados a violaciones constitucionales y legales que podrían impedir la inscripción de los candidatos seleccionados:

El exregistrador Farfán señala que la coalición del Pacto Histórico solicitó una consulta interpartidista para el Congreso de la República, a pesar de que dicha coalición no tiene personería jurídica.

Además, el partido Progresista, que tampoco cuenta con personería jurídica, participó en esta solicitud. Según Farfán, esto constituye una irregularidad grave, dado que la facultad para solicitar consultas es un derecho exclusivo de los partidos que sí poseen personería jurídica.



Pese a esta limitación, el Partido Progresista inscribió 25 candidatos en la consulta interpartidista de Congreso y les fueron acreditados testigos electorales.

"No se debió permitir que un partido sin personería jurídica hiciera una coalición, avalara, inscribiera candidatos y participara en la consulta".

En caso de que la justicia le dé la razón, la consecuencia práctica podría ser la nulidad o la revocatoria de la inscripción de esos candidatos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Violación del límite del 15% en la votación histórica

La segunda violación advertida por Farfán tiene que ver con la superación del umbral del 15 % de la votación total obtenida por los partidos en coalición, específicamente en listas a la Cámara de Representantes en ciertos departamentos.

Farfán recordó que el acto legislativo 02 de 2015 incorporó la posibilidad de que los partidos minoritarios presentaran listas en coalición. Sin embargo, para garantizar que fueran minorías, la norma (inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política) estableció un requisito, la suma de los votos obtenidos por los partidos en coalición no debía superar el 15% de la votación válida en la elección inmediatamente anterior en esa circunscripción.

Al aplicar esta regla a las consultas desarrolladas, Farfán observó que las coaliciones presentadas por el Pacto Histórico superaron este límite en siete departamentos. Los casos citados son: Putumayo 38.47%, Cauca 27.1%, Bogotá 27.11%Valle del Cauca 22.4%, Meta25.1%, Cundinamarca 20.06%, Nariño 16.07%. Como consecuencia de esto, candidatos como María Fernanda Carrascal, Heráclito Landinez y Alejandro Ocampo; entre otros, podrían sortear dificultades.

Asimismo, Farfán calificó de "extraño" que la Registraduría autorizara estas consultas, a pesar de que el Pacto Histórico (conformado por Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista) infringía el artículo 262 de la Constitución Política.

La consecuencia de esta violación es que, si bien el resultado de las consultas es obligatorio para la coalición solicitante, la inscripción de esos candidatos no es procedente, porque la sumatoria de los votos de esas colectividades supera el 15% de los votos válidos en esos departamentos.

Finalmente, el exregistrador Farfán enfatizó la urgencia de su advertencia, dado que hoy inician las inscripciones de candidaturas para el Congreso.

"Lo estoy advirtiendo hoy, que mañana inicia periodo de inscripción de candidaturas, pero todavía nadie me pone la razón, porque el presupuesto básico para cualquier acción de carácter judicial, como una nulidad electoral, es tener los actos declaratorios de la consulta y ni los partidos que la solicitaron ni la Registraduría me ha entregado esos actos declaratorios", dijo.

