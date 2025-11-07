No es un asunto partidista, solo advierto irregularidades: exregistrador Farfán por consulta popular

Nicolás Farfán, exregistrador delegado de lo electoral, ha puesto sobre la mesa una serie de presuntas irregularidades en la consulta interpartidista del Pacto Histórico, advirtiendo que estas podrían resultar en la nulidad de las inscripciones de los candidatos al Congreso.

Farfán afirmó que su único interés como ciudadano es el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano y la ley.

"El único interés es el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano, que todas las actuaciones en las que intervenga el Estado se hagan en cumplimiento la Constitución de la ley y, sobre todo, cuando están de por medio los recursos públicos, porque esas consultas le costaron a los contribuyentes 200.000 millones de pesos. Lo mínimo que uno podría esperar es que las consultas se ajusten a derecho y que sus resultados puedan desarrollar efectos jurídicos y no complicaciones como las que se están dando en la consulta del pasado domingo", indicó Farfán.

Nicolás Farfán, quien fue funcionario de la Registraduría por varios años, incluyendo un rol visible como registrador delegado de lo electoral durante la administración de Alexander Vega, enfatizó que sus advertencias no tienen una motivación partidista, aunque mantiene una relación de amistad y gratitud con el exregistrador Vega.



"Puedo tener una relación de amistad y de gratitud, pero yo no soy militante ni directivo del partido de la U, es decir, que esto no tiene nada que ver con un asunto partidista, sino que simplemente estoy advirtiendo unas irregularidades y y las advierto para que no se sigan cometiendo. Es simplemente eso", aseveró.



Sobre las irregularidades advertidas

Se centran en dos puntos fundamentales, ambos vinculados a violaciones constitucionales y legales que podrían impedir la inscripción de los candidatos seleccionados:

1. Participación de partidos sin Personería Jurídica

El exregistrador Farfán señala que la coalición del Pacto Histórico solicitó una consulta interpartidista para el Congreso de la República, a pesar de que dicha coalición no tiene personería jurídica.

Publicidad

Además, el partido Progresista, que tampoco cuenta con personería jurídica, participó en esta solicitud. Según Farfán, esto constituye una irregularidad grave, dado que la facultad para solicitar consultas es un derecho exclusivo de los partidos que sí poseen personería jurídica.

Pese a esta limitación, el Partido Progresista inscribió 25 candidatos en la consulta interpartidista de Congreso y les fueron acreditados testigos electorales.

"No se debió permitir que un partido sin personería jurídica hiciera una coalición, avalara, inscribiera candidatos y participara en la consulta".

Publicidad

En caso de que la justicia le dé la razón, la consecuencia práctica podría ser la nulidad o la revocatoria de la inscripción de esos candidatos por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

2. Violación del límite del 15% en la votación histórica

La segunda violación advertida por Farfán tiene que ver con el superamiento del umbral del 15% de la votación total obtenida por los partidos en coalición, específicamente en listas a la Cámara de Representantes en ciertos departamentos.

Farfán recordó que el acto legislativo 02 de 2015 incorporó la posibilidad de que los partidos minoritarios presentaran listas en coalición. Sin embargo, para garantizar que fueran minorías, la norma (inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política) estableció un requisito, la suma de los votos obtenidos por los partidos en coalición no debía superar el 15% de la votación válida en la elección inmediatamente anterior en esa circunscripción.

Al aplicar esta regla a las consultas desarrolladas, Farfán observó que las coaliciones presentadas por el Pacto Histórico superaron este límite en siete departamentos. Los casos citados son: Putumayo 38.47%, Cauca 27.1%, Bogotá 27.11%Valle del Cauca 22.4%, Meta25.1%, Cundinamarca 20.06%, Nariño 16.07%.

Asimismo, Farfán calificó de "extraño" que la Registraduría autorizara estas consultas, a pesar de que el Pacto Histórico (conformado por Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista) infringía el artículo 262 de la Constitución Política.

La consecuencia de esta violación es que, si bien el resultado de las consultas es obligatorio para la coalición solicitante, la inscripción de esos candidatos no es procedente, porque la sumatoria de los votos de esas colectividades supera el 15% de los votos válidos en esos departamentos.

Publicidad

Finalmente, el exregistrador Farfán enfatizó la urgencia de su advertencia, dado que hoy inician las inscripciones de candidaturas para el Congreso.

"Lo estoy advirtiendo hoy, que mañana inicia periodo de inscripción de candidaturas, pero todavía nadie me pone la razón ,porque el presupuesto básico para cualquier acción de carácter judicial, como una nulidad electoral, es tener los actos declaratorios de la consulta y ni los partidos que la solicitaron ni la Registraduría me ha entregado esos actos declaratorios", dijo.

Escuche la entrevista aquí: