CNE aprobó fusión del Partido Progresistas al Pacto Histórico

CNE aprobó fusión del Partido Progresistas al Pacto Histórico

Aún quedaría por fuera de la fusión Colombia Humana, partido del presidente Petro, que no ha podido fusionarse al no haber logrado cumplir los requisitos estatutarios para este proceso.

