La Unión Patriótica fue uno de los dos partidos sancionados por el Consejo Nacional Electoral por la violación de topes electorales por aproximadamente 6.000 millones de pesos en la campaña Petro Presidente.

La UP tenía la posibilidad de presentar un recurso de reposición por la decisión; sin embargo, renunciaron a esa posibilidad, pues aseguran que no lo harán ya que no consideran que tengan garantías.

“Esta renuncia se formula en atención a que, a lo largo del presente trámite, se ha hecho manifiesto que el Consejo Nacional Electoral no ha brindado las garantías mínimas de imparcialidad, objetividad y respeto por el debido proceso, tal como exige la Constitución y el ordenamiento jurídico. La forma en que se ha adelantado la actuación permite advertir que la Corporación, lejos de comportarse como un órgano técnico de control electoral, ha asumido un papel que se percibe más cercano al de un actor político”, dice la carta enviada por el secretario general de la UP, Gabriel Becerra, al CNE.

UP acudirá a instancias internacionales tras sanción del CNE a campaña Petro Presidente

UP acudirá a instancias internacionales tras sanción del CNE a campaña Petro Presidente

En el mismo sentido, aseguran que un recurso de reposición no tendría eficacia real y, por eso, prefieren no hacerlo y acudir a instancias internacionales.

“Activaremos los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, habida cuenta de que la actuación del Estado colombiano —a través del Consejo Nacional Electoral— ha configurado un escenario que puede ser entendido como persecución administrativa y afectación grave a las garantías constitucionales”, dice la carta de Becerra.