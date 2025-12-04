En vivo
Petro pide a Ucrania liberar a mercenarios colombianos que son "esclavos" de la guerra

Petro pide a Ucrania liberar a mercenarios colombianos que son "esclavos" de la guerra

Petro anunció que pidió a su Ministerio de Relaciones Exteriores comunicarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para gestionar la puesta en libertad de los colombianos.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.
Foto: Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

