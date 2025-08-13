Por vencimiento de términos, otorgan libertad condicional a Álvaro García

La Corte Suprema de Justicia otorgó la libertad condicional al exsenador Álvaro García Romero por vencimiento de términos en el proceso que enfrenta por desaparición forzada. La decisión fue tomada por dos de los tres magistrados de la sala de juzgamiento tras avalar la petición de la defensa.

Álvaro García había sido condenado en 2010 por ese mismo alto tribunal a 40 años de prisión, tras determinar que fue uno de los responsables de la masacre de Macayepo, región de los montes de María, cometida por paramilitares en octubre del 2000. En ese momento, 15 campesinos fueron asesinados en medio de una sangrienta incursión armada.

A partir de esa condena, la justicia inició otro proceso contra García por desplazamiento forzado y ordenó su recaptura en julio del año pasado luego de que un juez de Bogotá, días antes, le diera la libertad argumentando que había alcanzado el “cumplimiento de tres quintas partes de su pena y por haber redimido una parte de su condena”.

Montes de María Foto: El Espectador

Dice la Corte en su acusación que, producto de esa masacre cometida por integrantes del bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, más de 4.000 personas, entre ellas familiares de los asesinados, se vieron obligadas a desplazarse por temor a represalias.

Desde ese momento, la defensa del exsenador interpuso varios recursos que este miércoles tuvieron resultado pues, dicen, el pasado 4 de agosto, venció el plazo que tenía la Corte para dar culminar el juicio y determinar si también era culpable o no.

Ahora las autoridades están en el proceso de verificación para revisar si hay más procesos pendientes, de lo contrario, se notificará la orden de salida de la cárcel La Picota.