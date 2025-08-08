JEP reconoce a víctimas de masacre de Riofrío en Valle del Cauca tras 32 años

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas, en el marco del Caso 03, a los familiares de 13 personas asesinadas el 5 de octubre de 1993 en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el crimen fue presuntamente cometido por integrantes de grupos paramilitares en coordinación con miembros del Batallón de Artillería No. 3 Batalla de Palacé del Ejército Nacional, quienes habrían encubierto los hechos.

La decisión se adoptó durante la fase de instrucción nacional del Caso 03 en el Valle del Cauca, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado. La acreditación responde a la solicitud de los familiares de las víctimas, con el objetivo de obtener reconocimiento y reparación por los daños causados por la masacre.

En aplicación del principio de centralidad de las víctimas, la JEP busca con esta medida contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos por agentes estatales. Informes de organizaciones de víctimas indican que las 13 personas asesinadas no eran integrantes del ELN, como lo reportó falsamente el Ejército en ese momento.

La CIDH concluyó que el Estado colombiano fue responsable de la violación del derecho a la vida de las víctimas —entre ellas Miguel Enrique Ladino Largo, Miguel Antonio Ladino Ramírez, María Cenaida Ladino Ramírez, Carmen Emilia Ladino Ramírez, Julio César Ladino Ramírez, Lucely Colorado, Celso Mario Molina, Rita Edelia de Molina, Ricardo Molina, Freddy Molina y Hugo Cedeño Lozano— así como del sufrimiento causado a sus familias.

Finalmente, la JEP hizo un llamado a la sociedad a no olvidar estos hechos de violencia y a respaldar los esfuerzos por una paz duradera, basada en la verdad, la memoria y la reparación como pilares de la reconciliación y la reconstrucción del tejido social afectado por graves crímenes.