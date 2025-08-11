Más de 420 desplazamientos forzados en municipio Olaya Herrera en Nariño: alerta la OCHA

Al menos 420 personas y 225 familias han sido obligadas a abandonar sus hogares en la vereda Boca de Guaba, parte del Consejo Comunitario del Río Satinga, en Nariño, y llegar al casco urbano del municipio Olaya Herrera de ese departamento.

Esta situación se suma a las dos emergencias por desplazamientos masivos ocurridas desde junio en los pueblos de Santa Bárbara de Iscuandé y Roberto Payán. Así lo alertó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, por sus siglas en inglés.

De acuerdo con la alerta emitida, desde el 26 de julio, aproximadamente 70 personas víctimas del desplazamiento en Olaya Herrera permanecen alojadas en el albergue municipal, mientras que las demás permanecen en viviendas familiares y de sus redes de apoyo.

Debido a los enfrentamientos en la zona rural del municipio y la presencia de actores armados de manera continúa, los habitantes se han enfrentado a la pérdida de sus trabajos, de acceso a educación y se exponen a más pérdidas de derechos, como a seguridad alimentaria. En su alerta, la OCHA especifica que las necesidades prioritarias de los grupos desplazados son: protección, alojamientos y asentamientos, salud, seguridad alimentaria y nutricional, agua, saneamiento e higiene y educación en emergencias.

En medio de la emergencia, la Alcaldía de Olaya Herrera activó el plan de contingencia municipal, dando respuesta en albergue y alimentación para 15 días. También llevó a cabo una jornada interinstitucional de atención psicosocial y en salud el pasado 8 de agosto.

La dependencia, sin embargo, advirtió que “debido al número de personas desplazadas, la capacidad de respuesta del municipio es limitada, por lo cual es necesaria la respuesta humanitaria en subsidiariedad y complementariedad”.

En una sesión de seguimiento y coordinación de la respuesta complementaria a desplegar, el Equipo Local de Coordinación (ELC) de Nariño hizo énfasis en mantener alerta sobre las emergencias activas en los municipios de Cumbitara, Francisco Pizarro, Roberto Payán y Santa Bárbara de Iscuandé.