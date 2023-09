“Entiendo que Petro se atribuya el término parapolítica, pero lo acuñamos nosotros”: León Valencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, Iván Name, se vieron envueltos en un enfrentamiento el pasado miércoles. Esto surgió después de que Name solicitara respeto al mandatario por sus declaraciones acerca de la relación entre los congresistas y el narcotráfico.

El presidente Petro respondió a las críticas de Name a través de sus redes sociales, afirmando que él fue el creador del término "parapolítica". Según Petro, durante sus investigaciones sobre este fenómeno en el pasado, se descubrió que el 35% de los senadores de la época mantenía vínculos con los paramilitares, quienes representaban la principal organización narcotraficante del país en ese momento.

En una entrevista en el programa Mañanas Blu, el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, compartió su perspectiva sobre el origen del término "parapolítica" en Colombia.

"Yo creo que ese término nació de una vergüenza que pasé en Caracol Televisión. Me invitaron a hacer comentarios sobre las elecciones de 2002, y me equivoqué al analizar ciertos resultados inesperados. Eso me llevó a investigar la parapolítica y descubrir sus conexiones”, relató.

Valencia continuó explicando que la expresión "parapolítica" surgió durante una reunión en la que se presentaron los resultados de investigaciones sobre el tema. En esa reunión, según dijo, se estableció una relación directa entre el dominio paramilitar y los resultados electorales inusuales de 2002. Desde entonces, comenzaron a utilizar el término para describir este fenómeno político y criminal.

La discusión sobre la parapolítica se intensificó en los años siguientes, y León Valencia enfatizó que Gustavo Petro lideró los debates sobre el tema en el Congreso. Sin embargo, Valencia destacó que estos debates comenzaron después de que se publicaran los resultados de investigaciones académicas que demostraban las conexiones entre los paramilitares y la política.

“Yo entiendo que Petro se atribuya el tema porque él realmente fue el líder del debate en el Congreso sobre la parapolítica. Empezó a darse después, mucho después. porque los debates sobre parapolítica se empezaron a dar en el 2006, duros, después de 2005, 2006, después de que aparecieron esos resultados”, dijo.

Valencia también recordó que Mauricio Romero y Claudia López, quienes estuvieron involucrados en la investigación, jugaron un papel importante en la creación del término "parapolítica". Romero, en particular, fue el director académico de la investigación y ayudó a definir el concepto.

“Fue Mauricio Romero. Mauricio Romero y Claudia López eran parte de todo ese proceso de investigación. Mauricio Romero era el director académico de la investigación, era un profesor de la universidad, o es un profesor de la Universidad, yo era el director de la fundación de la Corporación Nuevo Arcoiris y él no entiendo que él fue el que el que el que el que se inventó el término en esa en esa discusión”, recordó.

"Hoy es residual la penetración del narcotráfico en el Congreso"

Cuando se abordó el tema de si el narcotráfico sigue teniendo influencia en la política colombiana, León Valencia señaló que, aunque ha disminuido, todavía existe en algunas zonas y que el dinero sigue circulando en el sistema político debido a la inversión en campañas electorales. Sin embargo, afirmó que la presión militar de los narcotraficantes ha disminuido significativamente.

"Ya es una cosa residual. Ya yo creo que eso ha disminuido mucho porque también la opinión pública ha empezado a condenar eso y en el mundo social, pero sigue siendo una influencia de los narcos en la política, una influencia fuerte en algunas zonas y sigue rodando mucho dinero por el sistema político colombiano, por el tipo de sistema, por la carestía de las campañas y la inversión, digamos, de los de los narcotraficantes en la política sigue siendo importante, pero ya no es esta cosa pues nosotros registramos en ese momento 83 parlamentarios de nuestra investigación que habían sido elegidos por influencia directa de los paramilitares, dos tipos de influencia, dinero y sobre todo presión militar", indicó.

Finalmente, en respuesta a la pregunta sobre las relaciones entre las FARC y ciertos congresistas, Valencia mencionó que también investigaron la "farpolítica", pero esta no fue tan notoria en los medios y tuvo proporciones diferentes en comparación con la parapolítica. Señaló que hubo una combinación de formas de lucha en los años ochenta, pero que este fenómeno fue menos prominente y tuvo sus propias características.