“Tengo tranquilidad”: Mauricio Aguilar tras investigación por presunta parapolítica

El gobernador de Santander Mauricio Aguilar explicó ante los medios de comunicación que se encuentra tranquilo frente a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por unos posibles nexos con paramilitares para hacerse elegir Senador de la República entre los años 2009 y 2010, investigación que las autoridades también adelantan contra Doris Vega, exrepresentante a la Cámara.

Este martes llegó a Bucaramanga una comisión especial de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la magistrada Cristina Lombana, para escuchar los testimonios de 15 personas dentro de un proceso de investigación que se adelanta contra el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar , y la exsenadora por el desaparecido partido político PIN, Doris Vega, por presuntos nexos con grupos paramilitares entre 2009 y 2010.

“Yo lo que puedo decir es que tengo tranquilidad, yo siempre he actuado frente al manto de la ley y de mi Dios y si bien es cierto que eso es de años anteriores que es una denuncia que fue desde el 2010, siempre he demostrado lo que he ejercido, con transparencia, respetando las normas, las leyes y por eso estoy tranquilo y sin duda nuestros abogados están al frente de esa defensa y sobre todo respondiéndole a las autoridades de justicia”, dijo el gobernador de Santander Mauricio Aguilar sobre el tema.

De igual forma Aguilar manifestó que “Estamos esperando que nuestros abogados respondan frente a alguna situación, aquí lo que podemos decir es que siempre hemos actuado frente al manto de la ley y de mi Dios y por eso Mauricio Aguilar está tranquilo frente a esas denuncias, siempre lo hemos dicho no hay una autoridad, no hay un funcionario público que esté exento de denuncias, de anónimos y desde luego siempre respondemos a la justicia y así lo está haciendo la defensa, por eso le digo que Mauricio Aguilar está tranquilo frente a estas situaciones pero también siendo respetuosos de las autoridades y de la justicia para que indaguen”.

