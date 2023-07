JEP llama a Audiencia Única de Verdad al exgobernador Hugo Aguilar, condenado por parapolítica

Desde el año 2019, el exgobernador de Santander Hugo Aguilar solicitó su sometimiento en la JEP, el cual fue rechazado porque se consideró que su plan de aporte a la verdad, es decir, lo que iba a contar ante el tribunal, no era suficiente; decisión que Aguilar apeló hace algunos meses.

Aguilar ha sido condenado por parapolítica, especialmente por sus vínculos con el bloque central Bolívar, pero también se le adelantan otras investigaciones relacionadas con este tema.

"Expuso que estando recluido en la cárcel La Picota de esta ciudad, la señora Claudia García Méndez lo visitó con el encargo de transmitirle un mensaje del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. Le indicó que debía pagar la suma de 5.000 millones de pesos para que su condena fuera favorable. Manifestó que como no pagó, su condena fue superior a la impuesta a los demás congresistas y gobernadores involucrados en la parapolítica" señala la JEP.

La Sección de Apelación afirma que si bien el aporte a la verdad que ha ofrecido Aguilar no es suficiente, puede ajustarse, y ha reconocido su responsabilidad en algunos hechos que podría ampliar. Por eso lo llaman a una audiencia única de verdad en la que deberá entregar detalles y novedades sobre lo que conoce de la parapolítica, de esta manera podría ser aceptado.

"En el escenario que se surtirá a partir del presente auto, no tienen cabida los alegatos defensivos o exculpatorios, ni los relatos fragmentados o anecdóticos, sino que lo que se espera es un relato omnicomprensivo que no solo resuelva su situación particular, sino que abarque el ambiente que propició la comisión de las conductas delictivas y que concrete un aporte detallado y exhaustivo a la verdad y a la reparación" advierte la JEP.

