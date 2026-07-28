“Me recordó su pasado”: Angie Rodríguez sugiere que el presidente Petro la amenazó de muerte

En diálogo con Mañanas Blu, Angie Rodríguez, relató los pormenores de un encuentro privado con el presidente Gustavo Petro que, según sus declaraciones, derivó en insultos, acusaciones graves y lo que ella interpreta como una velada amenaza contra su vida.

Rodríguez manifestó sentir un profundo temor por las represalias que pueda enfrentar tras hacer públicas estas delicadas denuncias que vinculan la seguridad personal con el ejercicio del poder desde la Casa de Nariño.

Acusaciones y "delirios" en el despacho presidencial

Rodríguez detalló una reunión de más de una hora en la que el mandatario la habría increpado con señalamientos de extrema gravedad. Según su testimonio, el presidente utilizó presuntos vínculos personales de la funcionaria como excusa para cuestionar su integridad.

"Él me dijo que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba aliada con los paramilitares para tumbarlo a él. Un poco de delirios", afirmó Rodríguez, añadiendo que también fue tildada de "delincuente total" y "contrabandista".



Ante estos insultos, la funcionaria relató que se enfrentó al mandatario en la oficina del DAPRE: "¿Sabe qué, señor presidente? Si yo soy una corrupta, una contrabandista, una paramilitar, le renuncio a todo".

La tensión fue tal que, según ella, los gritos de ambas partes fueron escuchados por personas que se encontraban afuera de la oficina.

La sombra del pasado y la amenaza percibida

Se abordó la naturaleza de la amenaza que Rodríguez sintió durante la conversación. Aunque evitó dar detalles específicos por recomendación legal, asintió ante la interpretación de que el presidente le habría recordado su historial en la insurgencia como una forma de amedrentamiento.

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"En el que me recordó su pasado en la guerrilla... y le dijo: 'Esto es de lo que yo soy capaz'", se mencionó en el diálogo, a lo que ella añadió que prefiere no entrar en detalles hasta contar con un abogado, pero enfatizó: "Si yo no hubiera hecho eso, creo que hoy no estaría acá".

Aceptar cargos por supervivencia

Una de las revelaciones más impactantes es que su permanencia en el gobierno, específicamente aceptando la dirección del Fondo de Adaptación, no se debió a una ambición de poder o dinero, sino a una necesidad extrema de protección

Rodríguez explicó que, tras la violenta discusión, sintió que quedar fuera del gobierno la dejaría desamparada: "Yo estaba tan asustada que yo dije, 'Dios mío, me voy a quedar desamparada y me van a hacer algo'". Por ello, exigió un contrato con la Unidad Nacional de Protección (UNP) como condición para seguir: "Si no hacen el contrato con la UNP, esta gente me va a dejar sin seguridad y me puede pasar algo".

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Finalmente, la exfuncionaria reiteró su pavor actual, señalando que teme incluso por incidentes cotidianos que puedan ser disfrazados: "Temo por mi vida mucho... por lo menos que el país conozca algunas cosas". Sus declaraciones dejan un manto de duda sobre la seguridad de quienes se oponen o salen de los círculos más cercanos del actual gobierno.

Escuche aquí la entrevista: