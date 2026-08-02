Voraz incendio en el sur de Bogotá: videos captan la emergencia cerca del peaje Chusacá

Un fuerte incendio fue reportado en la tarde de este domingo 2 de agosto por la Autopista Sur cerca al peaje de Chusacá, en sentido Girardot - Bogotá. Según información preliminar, los Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha acudieron al lugar para atender la amergencia.

Asimismo, los Bomberos Voluntarios de San Antonio se encuentran en desplazamiento para reforzar el operativo y lograr extinguir las llamas.

Las autoridades fueron notificadas por habitantes del sector, quienes advirtieron la presencia de una columna de humo que comenzó a elevarse y llamó su atención.

Además, Bomberos Cundinamarca dicen que han recibido varios reportes de incendios forestales en diferentes zonas de Cundinamarca.



Videos del incendio forestal en el sur del Bogotá