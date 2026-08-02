Voraz incendio en el sur de Bogotá: videos captan la emergencia cerca del peaje Chusacá

Un fuerte incendio fue reportado en la tarde de este domingo 2 de agosto por la Autopista Sur cerca al peaje de Chusacá, en sentido Girardot - Bogotá. Según información preliminar, los Bomberos Oficiales y Voluntarios de Soacha acudieron al lugar para atender la amergencia.
Asimismo, los Bomberos Voluntarios de San Antonio se encuentran en desplazamiento para reforzar el operativo y lograr extinguir las llamas.
Las autoridades fueron notificadas por habitantes del sector, quienes advirtieron la presencia de una columna de humo que comenzó a elevarse y llamó su atención.
Además, Bomberos Cundinamarca dicen que han recibido varios reportes de incendios forestales en diferentes zonas de Cundinamarca.
Videos del incendio forestal en el sur del Bogotá
Hay incendio fuerte y creciendo en el peaje Chusacá.— Elizabeth Castillo V. (@EcastilloVa) August 2, 2026
Urgen bomberos. #UnDatoAhi @CundinamarcaGob @BomberosBogota pic.twitter.com/Bkz7mVNGfv
#CUNDINAMARCA. A esta hora, reportan un fuerte incendio forestal en la Autopista Sur, a la altura del peaje de Chusacá, en sentido Girardot - Bogotá. Aún no se confirma la presencia de bomberos en el sector. Conduzca con precaución por posible reducción de visibilidad. pic.twitter.com/gYtHCvHALG— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 2, 2026