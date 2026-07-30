Secretaría de Ambiente investiga si incendio en el humedal Jaboque fue provocado

La Secretaría Distrital de Ambiente informó que investiga si una quema de hojas realizada por una mujer estaría relacionada con el incendio que desde el mediodía de este jueves 30 de abril, ha afectado el humedal Jaboque, en el occidente de Bogotá.

Según la información recopilada por los equipos que atendían la emergencia, la mujer fue vista prendiendo fuego a hojas secas con un líquido inflamable. Sin embargo, al notar la presencia del personal que realizaba recorridos por la zona, se retiró del lugar en una bicicleta.

La Secretaría de Ambiente aclaró que estos hechos serán investigados por las autoridades competentes para establecer las causas del incendio y determinar si existe responsabilidad alguna de la mujer.

Entretanto, la Secretaría de Ambiente reportó que el 80 % de la emergencia ya fue controlada. En las labores participan 21 integrantes de los cuerpos oficiales de Bomberos de Bogotá y Cota, 6 máquinas y 1 ambulancia preventiva, con apoyo del equipo de seguridad del humedal, operarios de Aguas de Bogotá y organismos como la Defensa Civil, la CAR e Idiger.



Las autoridades indicaron que los equipos continúan trabajando con herramientas manuales, agua, y sobrevuelos con dron para controlar la propagación de las llamas y construir barreras cortafuegos que eviten que el fuego se extienda.

Hasta el momento no se reportan personas heridas o atrapadas. La Secretaría informó que una vez la emergencia esté completamente controlada y sea seguro ingresar al área, evaluarán las posibles afectaciones sobre la vegetación y la fauna del humedal.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a abstenerse de realizar cualquier tipo de quema, pues las actuales condiciones de sequía, los fuertes vientos y la vegetación seca favorecen la propagación de incendios y recordó que cualquier columna de humo o quema debe ser reportada de inmediato a la Línea 123.

🚨 Con el personal operativo de tres estaciones controlamos un incendio forestal en el Humedal Jaboque. Apoya Bomberos Cota.



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2 carrotanques

2 máquinas extintoras

1 camioneta pic.twitter.com/Vz5V4XojAq — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) July 30, 2026