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Identifican al dueño de camioneta que invadió separador en Bogotá; podrían suspender su licencia

En los registros de tránsito, la camioneta acumula cuatro multas que superan los 3 millones de pesos. Si estas infracciones fueron cometidas en un periodo inferior a seis meses, al conductor podrían suspenderle la licencia de conducción.

Identifican al dueño de camioneta que invadió separador.
Identifican al dueño de camioneta que invadió separador. Captura de pantalla.
Por: Nicolás Rodríguez
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Actualizado: 29 de jul, 2026

Otro caso de un “salvaje al volante”. En la tarde del 28 de julio, desde la cuenta de Melquisedec Torres quedó registrado el momento exacto en el que una camioneta pasó por encima de un separador en la localidad de Suba, en medio del tráfico vehicular mientras los vehículos esperaban el cambio de un semáforo.

Tras descender del separador, el vehículo invadió el carril para bicicletas, ingresó a la fila de automotores y posteriormente realizó un giro a la izquierda.

La camioneta de alta gama, una Toyota de placas RZJ 669, literalmente pasó por encima del separador ubicado en la calle 116 con carrera 71. Por este hecho, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que ya identificó al propietario del vehículo, quien será citado a comparecer ante las autoridades.

Además, se le impondrá un comparendo tipo D05, correspondiente a transitar, cruzar o conducir sobre separadores, aceras, plazas, vías peatonales, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados, infracción por la que deberá pagar 1.266.101 pesos.

Sin embargo, estas no son las únicas medidas anunciadas por el Distrito. De acuerdo con la denuncia del concejal Juan David Quintero, la camioneta registra cuatro multas que superan los 3 millones de pesos por diferentes infracciones de tránsito.

Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad confirmó que iniciará una investigación para establecer si esas sanciones fueron impuestas en un periodo inferior a seis meses. De ser así, al conductor podrían suspenderle la licencia de conducción.

Este caso se suma al reciente hecho en el que un conductor evadió el pago del peaje La Caro, sobre la carrera Séptima, al norte de Bogotá. En esa ocasión, el vehículo ingresó en contravía por el sentido norte-sur para evitar el peaje y luego continuó su recorrido hacia un municipio del norte.

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Frente a este episodio, las autoridades de tránsito también confirmaron la apertura de una investigación para establecer la placa y el propietario del vehículo, quien será sancionado una vez sea plenamente identificado.

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