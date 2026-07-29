Niña de 7 años pidió ayuda con papelitos por una ventana para ser rescatada en Bogotá

Una niña de apenas 7 años fue rescatada por la Policía Nacional luego de que, al parecer, permaneciera sola durante varias horas dentro de una vivienda ubicada en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. La menor logró alertar sobre su situación escribiendo mensajes en hojas de papel que entregó por una ventana a quienes pasaban por el lugar.

Según lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, las personas que observaron los escritos entendieron que la niña estaba pidiendo ayuda y dieron aviso a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de uniformados de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía.

De acuerdo con el teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, la patrulla de Infancia y Adolescencia llegó hasta el inmueble luego de recibir la alerta ciudadana.

"La Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, logró rescatar a una niña de 7 años que al parecer permanecía sola al interior de una vivienda en el barrio Galán. A través de la ventana, la menor entregó a los policías varios escritos que pedía su ayuda", explicó el oficial.



Según indicó, gracias a la rápida reacción de los uniformados fue posible ingresar a la vivienda y poner a salvo a la menor.

Tras el procedimiento, la menor fue trasladada y puesta a disposición de la autoridad administrativa competente para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

"Gracias a la oportuna reacción de la patrulla de Infancia y Adolescencia fue posible ingresar al inmueble, poner a salvo a la menor, y posteriormente fue dejada a disposición de la autoridad administrativa para el restablecimiento de los derechos", agregó el teniente coronel Saavedra.

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Las autoridades no entregaron detalles sobre cuánto tiempo habría permanecido sola la niña ni sobre la identidad de los adultos responsables de su cuidado.

Sin embargo, el caso ya quedó en conocimiento de las entidades competentes, que adelantarán las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el presunto abandono y definir las medidas de protección para garantizar los derechos de la menor.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: