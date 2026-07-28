“Se nos llevaron la mitad del corazón”: hermana de Yohan Solaque, joven asesinado en Bogotá

Yohan David Solaque Rugeles era un joven estudiante de locución, actuación de doblaje e imitador que alegraba la vida de su familia. Incluso, en el colegio hacía de las suyas para sacarle una sonrisa a sus amigos. El sábado 25 de julio, al salir de una de las clases a las que asistía en el sector del Polo, en Bogotá, y dirigirse hacia su casa en Soacha, fue abordado por un sujeto identificado como Julián Andrés Díaz, quien intentó robarle el dinero. Ante la resistencia de la víctima, el hombre sacó un arma y lo hirió de gravedad hasta causarle la muerte en el lugar.

Según el testimonio de Eliana, hermana de Yohan, la herida fue directa al corazón, por lo que fue casi imposible salvarlo, mientras, ante la mirada de los testigos, el señalado responsable intentaba escapar.

“Tuvo unos segundos en los que su corazón todavía latía. Tenemos entendido que dos personas o más lo auxiliaron. De hecho, una de esas personas, con su propio carro, bloqueó la vía para que la ambulancia pudiera atenderlo. Esa ambulancia tenía otro paciente, pero los enfermeros lo auxiliaron y encontraron que todavía tenía signos vitales. Él tuvo tiempo de vida y después ya dejó de latir su corazón”, concluyó su hermana Eliana.

De acuerdo con su familia, la llegada de Yohan a sus vidas fue motivo de alegría y unión. Sin embargo, aseguran que, por la inseguridad que enfrenta la ciudad, esa felicidad se apagó. Con la voz entrecortada, afirman que con su muerte se llevaron la mitad de su corazón.

“Ay, mi hermanito. Mi papi dice que se nos llevaron la mitad del corazón a cada uno. Es algo impresionante. Cuando nos dimos cuenta, fuimos más conscientes de que Dios nos envió a mi hermano para unirnos como familia y darnos alegría, porque cuando yo era hija única, realmente mi familia no era unida”, concluyó.

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Eliana, como hermana mayor, aún no supera la pérdida de Yohan. Sin embargo, asegura que siempre quedarán en el recuerdo las veces que imitaba a Petro, Santos y Uribe, así como los gestos y facciones de distintas personas, con los que llevaba alegría a toda la familia.

Por ahora, la familia está a la espera de que Medicina Legal les entregue el cuerpo para darle el último adiós en una ceremonia privada.