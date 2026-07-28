A la cárcel hombre señalado de asesinar a un joven tras negarse a entregarle dinero en Bogotá

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Julián Andrés Díaz Correal, señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del homicidio de un joven ocurrido el pasado 25 de julio en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, la víctima caminaba por ese sector de la capital cuando fue abordada por el hoy procesado, quien presuntamente le pidió dinero. Ante la negativa del joven a entregarle una moneda, Díaz Correal habría sacado un arma cortopunzante y le ocasionó una herida en el pecho.

Según el ente investigador, la lesión comprometió órganos vitales y provocó la muerte de la víctima en el lugar de los hechos, pese a los intentos de auxilio.

La Fiscalía indicó que, tras la agresión, el presunto responsable intentó huir del sitio. Sin embargo, fue capturado en situación de flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, a varias cuadras del lugar donde ocurrió el crimen.

Luego de la captura, un fiscal de la Unidad de Vida e Integridad Personal de la Seccional Bogotá presentó al procesado ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de homicidio agravado.

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Durante las audiencias preliminares, Julián Andrés Díaz Correal no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Por solicitud del ente acusador, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal y se define su eventual responsabilidad en el homicidio.