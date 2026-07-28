Ni Ciudad Bolívar ni Santa Fe, esta es la localidad con más robos en Bogotá este 2026

Aunque las cifras oficiales de la Alcaldía de Bogotá y otras entidades muestran una reducción en los delitos de hurto frente a años anteriores, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente por casos que terminan en hechos violentos e incluso homicidios.

En el caso del robo de vehículos, las cifras de la Policía de Bogotá indican que durante el primer semestre de 2026 se registraron 3.172 hurtos entre carros y motocicletas, un indicador que evidencia que este delito sigue teniendo un impacto importante en la capital.

Según el concejal Julián Forero, de ese total, 1.891 casos corresponden al robo de motocicletas y 1.281 al hurto de vehículos particulares. Además, el análisis revela que el 40 % de estos delitos ocurre entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, la franja horaria con mayor actividad criminal en la ciudad.

Capturan hombres por robo en Kennedy Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Por localidades, Kennedy lidera el hurto de automóviles con más de 240 casos, seguida de Engativá (174), Suba (123), Puente Aranda (108) y Ciudad Bolívar (107). En cuanto al robo de motocicletas, Kennedy también ocupa el primer lugar con 345 casos, seguida de Ciudad Bolívar (194), Bosa (185), Engativá (172), Rafael Uribe Uribe (151) y Suba (135).



De igual manera, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional señala que Suba encabeza los casos de hurto a personas, seguida por Usme, Tunjuelito, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Estos indicadores mantienen la preocupación entre los habitantes de Bogotá, quienes insisten en una mayor presencia de las autoridades en las calles para combatir la delincuencia y mejorar la percepción de seguridad en la ciudad. Por su parte, la Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo para facilitar las investigaciones y fortalecer las acciones de prevención.