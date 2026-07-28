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Protestas en estación San Mateo afectan la movilidad en el sur de Bogotá

Protestas en la estación San Mateo afectan la movilidad en el sur de Bogotá. TransMilenio suspendió temporalmente la operación y activó desvíos en Portal Sur y Terreros.

TransMilenio
TransMilenio
Foto: TransMilenio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

La movilidad en el sur de Bogotá registra complicaciones la tarde de este martes debido a una manifestación del gremio de bares en el sector de San Mateo, Soacha. Como consecuencia de la protesta, Transmilenio informó que la estación San Mateo dejó de prestar servicio de manera temporal.

Por estos hechos TransMilenio anunció cambios operativos para mantener la circulación de la flota mientras persiste la situación.

¿Qué estaciones de TransMilenio están afectadas?

De acuerdo con la información oficial del sistema, la estación San Mateo fue cerrada temporalmente debido a la manifestación que se desarrolla en sus inmediaciones.

Ante esta situación, TransMilenio indicó que los buses están realizando retornos en la estación Terreros y el Portal Sur y que los usuarios deberán tener en cuenta modificaciones en sus recorridos.

En desarrollo.

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