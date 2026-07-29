Protesta de conductores de buses paralizó por cinco horas la movilidad en el nororiente de Medellín

El paro de transportadores de servicio público colapsó por más de cinco horas la movilidad en el nororiente de Medellín. Conductores de tres empresas de buses aseguran que mal parqueo, uso indebido de vías y competencia desleal afectan la prestación del servicio para una decena de barrios

Lo que comenzó como un creciente malestar entre los conductores del transporte público que presta servicio hacia la zona alta de la comuna 1 de Medellín terminó convirtiéndose en una protesta que amenaza con repetirse si no hay respuestas concretas.

Operadores de las empresas Cootrasmont, Coopetransa y Cootranscol decidieron estacionar sus buses en varios puntos de barrios como Santo Domingo Savio para llamar la atención sobre las dificultades que, aseguran, vienen afectando desde hace meses la operación de las rutas y el bienestar de miles de usuarios.

Los conductores aseguran que los recorridos entre el centro de Medellín y sectores como Bello Oriente, María Cano-Carambolas, Carpinelo 1 y 2, El Compromiso, La Esperanza y La Avanzada, que tradicionalmente tomaban entre una hora y hora y media, hoy pueden extenderse hasta tres horas.



Según explicó Omar Giraldo, coordinador de la Mesa Interinstitucional de la Comuna 1, el mal parqueo de vehículos, la ocupación indebida del espacio público y la falta de controles han reducido la movilidad en estrechos corredores viales de esta zona de la ciudad.

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“Carros mal estacionados, por motos, por ventas que personas que se han apropiado de la vía pública, que dicen que han comprado y le han pagado determinados grupos, lo que viene generando una congestión muy marcada y una movilidad que definitivamente está generando demasiada congestión”, afirmó.

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Las consecuencias, afirmó Giraldo, no solo recaen sobre las empresas transportadoras. Cerca de 160.000 habitantes de este sector terminan siendo los principales afectados, pues muchos deben invertir hasta seis horas diarias en desplazamientos para cumplir con sus actividades de estudio o trabajo y retornar a sus hogares, deteriorando significativamente su calidad de vida.

A este panorama se suma otro reclamo de los transportadores: la presunta falta de coordinación en la prestación del servicio. Giraldo explicó que las condiciones actuales exponen a los conductores dinámicas de competencia entre rutas, incentivando maniobras que incluso aumentan los riesgos de accidentalidad.

“Se andan de electrones prácticamente en un elder de competencia desleal entre ellos al punto de que le retrasen, que hagan caer en el tiempo al otro conductor de la otra empresa, que no lo dejen pasar, entonces por el afán de o caerse en el reloj para llegar al chequeado, entonces tratan de sobrepasarse y generan accidentalidad con peatones”, aseveró.

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Aunque la reciente manifestación concluyó permitiendo el restablecimiento del servicio para facilitar el regreso de miles de pasajeros, no se descarta que este miércoles nuevamente se generen bloqueos.

Los afectados exigen la instalación de una mesa de diálogo con los directivos de las empresas y las autoridades de movilidad de Medellín para encontrar soluciones de fondo a las problemáticas.