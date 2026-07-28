Expocamacol 2026 dejaría más de 15 millones de dólares para la economía de Medellín

En el lanzamiento de Expocamacol 2026, que se realizará del 26 al 29 de agosto en Medellín, el gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Antioquia, Eduardo Loaiza, afirmó que la feria dejará una derrama económica superior a los 15 millones de dólares para la ciudad, que será sede de la edición número 26 del evento. Además, aseguró que esperan superar los resultados comerciales alcanzados en 2024.

"Esperamos sobrepasar los 1.200 millones de dólares en negocios certificados, entre negocios cerrados y proyectados", señaló.

"Vamos a tener más de 500 expositores, 7.000 metros cuadrados de exhibición, 14 pabellones y la participación de 19 países en la muestra comercial. Además, la feria contará con más de 3.000 citas de negocios nacionales e internacionales", explicó Loaiza.

Expocamacol espera recibir a más de 53.000 visitantes especializados de 60 países, entre empresarios, profesionales, constructores, desarrolladores, arquitectos, ingenieros, inversionistas, proveedores y representantes del sector público.



El dirigente gremial destacó que la ubicación geográfica de Colombia representa una ventaja competitiva para la industria de la construcción, ya que permite responder con mayor rapidez a los mercados de Estados Unidos, el Caribe y América Latina, reduciendo los tiempos de entrega frente a proveedores de otros continentes.

Sobre la feria, indicó que Expocamacol 2026 reunirá las principales apuestas del sector en innovación, sostenibilidad y transformación digital. Entre las novedades habrá más de 50 innovaciones, aplicaciones de tecnologías BIM y nuevos sistemas constructivos para proyectos de vivienda y edificaciones no residenciales, como oficinas, hoteles, comercios y centros de salud.

Loaiza también explicó que Colombia cuenta con una industria con capacidad para atender un mercado de hasta 30 millones de metros cuadrados, mientras que actualmente se licencian cerca de 20 millones, lo que deja margen para exportar materiales, insumos y soluciones constructivas.

Publicidad

Asimismo, destacó que los productos colombianos son reconocidos por su diseño, calidad, innovación y el cumplimiento de estándares internacionales.

Finalmente, el gerente de Camacol Antioquia aseguró que el sector mantiene expectativas positivas frente al nuevo Gobierno Nacional. Recordó que en el país hay más de 1.200 empresas constructoras activas con capacidad para responder a una eventual reactivación del mercado y expresó su confianza en que la industria entre en una etapa de crecimiento y recuperación.